AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Doğanşehir ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü ziyaret eden Şahin, Doğanşehir Ziraat Odası'nda tütün üreticileriyle bir araya gelerek, tütün satışındaki yeni düzenlemeyi anlattı.

Milletvekili Şahin ilk olarak Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü ziyaret etti. İlçe'deki çalışmalar ve istekler hakkında bilgiler aldı.

MUHALEFETE SERT GÖNDERME

17-25 Aralık'taki iftiraların bugün bir kez daha atılmaya çalışıldığını kaydeden Şahin, "Muhalefetin bugüne kadar yapmış olduklarına baktığımız zaman şu anda genel başkanları seviyesinde FETÖ'ye uşaklık ediyorlar. İnsanlarımızın arasına nifak sokan sahte imzalı 8 ay önce gündeme getirdikleri belgeleri bugün Kılıçdaroğlu çıkmış Cumhurbaşkanımızın kendisi ve ailesiyle ilgili birçok iftiralara imza atıyorlar. Bunu biz 17-25'te gördük. 17-25'te aynı haltları FETÖ yaptı. Bunlarda bugün FETÖ'yle beraberler. FETÖ'nün burada taşeronluğunu yapıyorlar. bu ülkenin hayrına hizmetler yapan birtakım insanlarla beraber olursanız başımızın gözümüzün üzerine ama kalkacaksın sen FETÖ alçağıyla beraber olacaksın, onların iddialarını Hükümetin aleyhinde kullanmaya çalışıyorlar" sözlerini kaydetti.

“UYANIK OLMALIYIZ”

Malatya Cemal Gürsel Mahallesi'nde 13 evin kapısına çarpı işareti konulmasına da değinen Şahin, şunları söyledi:

"Bunu yapanın kesinlikle bulunması lazım. Burada Alevi vatandaşların kapısına çarpı koyup, Sünni vatandaşlara çamur atmaya çalışacaksın; Sünni vatandaşların evlerinin kapılarına çarpı koyup, Alevi vatandaşlara çamur atmaya çalışacaksın. Bugüne kadar Aleviyle-Sünni'nin, Türk ile Kürt'ün arasında hiçbir zaman problem olmamıştır. Ama bu birlikten rahatsızlık duyanlar, işte bu gibi aşağılık işleri yapmaya çalışanlardır. Onun için uyanık olmalıyız. Biz, birbirimizi çok iyi biliyoruz. Başkalarının ne dediği hiç önemli değil. Komşu, kardeş, ortak olarak her alanda ortak paydaya sahibiz."

Milletvekili Mustafa Şahin, daha sonra Doğanşehir Ziraat Odası'nı ziyaret ederek, burada ütün üreticileriyle bir araya geldi.

MUHALEFETİN VERMİŞ OLDUĞU GAZLA HAREKET ETMEDİK

Tütün üreticilerini dinleyen Şahin, "Biz, muhalefetin vermiş olduğu gazla hareket etmedik. Muhalefete bakacak olursak; başta ana muhalefet partisi '94 yıllık partiyiz' diyorlar. 1920'lerde kurulan bir partinin müntesipleri, mensupları, genel başkanı, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri gelip sizlerin kafalarını bulandırmaya çalışacaklar. Varsın çalışsınlar, onların aklı yetmeyebilir ama biz onların dönemini de bizim dönemimizi de biliyoruz. Onların döneminde tütünün ne kadar kaçak muamelesi gördüğünü sizler daha iyi biliyorsunuz. Biz şuanda vatandaşımızın üretmiş olduğu bu ürünlerin kaçak muamelesi görmemesi için yasal bir zemine oturtmaya çalışıyoruz. Biz demokratik, sosyal bir hukuk devletiysek, elbette ki demokrasinin vermiş olduğu bütün düzenlemeleri sizlerin lehine yapmak zorundayız. Muhalefet istiyor ki şuandaki milletin elindeki tütünü gelip çarçur etsinler veya sokakta, çarşıda güvenlik güçlerinin çevirmelerinde yakalandıklarında esrar muamelesi görsün, vatandaş ile devletin arası açılsın, buradan da şuanda acziyet içerisinde olan muhalefet prim elde etmeye çalışsın. Devlet ile milletin karşı karşıya gelmesine müsaade etmedik, asla da etmeyiz. Devlet bir karar alacaksa, önce milletin lehine olan bir kararı almak zorunda. Milleti ezerek, yerlerde süründürerek, sürükleyerek hiçbir zaman siyaset yapmadık. Vatandaşlarımızın dertlerini çözme merciindeyiz" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ