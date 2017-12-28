Şahin, "Çevreyolu altında kalan bölgemiz evvelden beri sıkıntılar yaşayan mahallelilerimiz, tapu sorunu, kentsel dönüşüm sorunları vardı, altyapı sorunları vardı. Ama şu anda AK Parti iktidarlarında beraber bu süreyi seri bir şekilde eksiklikleri gidermeye çalıştık. Temelde olan bazı sorunlarda kentsel dönüşüm ile faydalanmış olacak. Bahar ayı itibari ile çalışmalarda inşallah başlamış olacak. Geçenlerde bir Torba Yasa çıkardığımızda özellikle Taştepe gibi bazı mahallelerimizde kırsaldaki tarım arazilerde hak sahibi olan birçok vatandaşımızın tapu sorunları vardı. Bu tapu sorunlarının halledilmesi için sahaya geldiğimizde her muhtarımızın bize ayrı ayrı talepleri olduğunda bizde hem Hükümet nezdinde, Başbakanımızla, bakanlarımızla yapmış olduğumu görüşmelerde ilgili düzenlemeler ya torba yasaya veya müstakil bir yasa olarak çıkarılmasına birçok noktada vesile olduk" şeklinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti iktidarlarında özgürlüklerin zirve yaptığını da söyleyen Şahin, "Şehit Fevzi, Melekbaba, Taştepe, Sarıcaoğlu, Boztepe’nin 8 muhtarlığı olsun buralarda daha önceki hayat nasıldı, bugünkü hayat nasıl? Alt yapı sorunlarını çözmeye gayret gösteriyoruz. FETÖ'den kalma bir binayı hazineden aldık ve aile sağlık merkezine dönüştürdük. Vatandaş bizden ne istemişse biz onu görev kabul edip bunun koşuşturmasını yapıyoruz" diye konuştu.

HABER MERKEZİ