28 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Şahin, Kahtalı’yı ziyaret etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aday olan Namık Şahin, Malatya ekonomisinin öneminin farkında olduklarını belirterek, “Malatya ekonomisinin dinamizmini daha da artırmak adına özverili bir ekiple katkı vermek için arzu ve iradeye sahibiz” dedi.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:07
Şahin, Kahtalı’yı ziyaret etti

  MTSO Başkanlığına aday olan İş Adamı Namık Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’yı ziyaret ederek seçim süreci hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette konuşan Şahin, Malatya’nın ekonomisinin önemine dikkat çekerek,“AK Parti Hükümetleri döneminde bölgemizin kalkınması için birçok desteklemeler yapıldı. Malatya’mız da bu desteklerden ciddi paylar aldı. Malatya, civar iller arasında başta sağlık, kayısı tarımı ve sanayisi ile bir cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Doğu ve Güneydoğu’dan gelen birçok nüfusu tutabilmekte, istihdam sağlayabilmektedir. Malatya, çevresinde bulunan birçok ilin üretim unsurlarına ana tedarikçi olarak destek vermektedir. Bu anlamda Malatya ekonomisinin öneminin farkındayız” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, AK Parti’nin, ülke kalkınması için verdiği mücadeleyi her zamankinden daha da artırarak devam edeceğini vurguladı.

MTSO’da yapılacak olan seçimler vesilesi ile gerçekleşen ziyareti memnuniyetle karşılayan Kahtalı, seçim sürecinin Malatya’ya hayırlı olmasını diledi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 26 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya