MTSO Başkanlığına aday olan İş Adamı Namık Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’yı ziyaret ederek seçim süreci hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette konuşan Şahin, Malatya’nın ekonomisinin önemine dikkat çekerek,“AK Parti Hükümetleri döneminde bölgemizin kalkınması için birçok desteklemeler yapıldı. Malatya’mız da bu desteklerden ciddi paylar aldı. Malatya, civar iller arasında başta sağlık, kayısı tarımı ve sanayisi ile bir cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Doğu ve Güneydoğu’dan gelen birçok nüfusu tutabilmekte, istihdam sağlayabilmektedir. Malatya, çevresinde bulunan birçok ilin üretim unsurlarına ana tedarikçi olarak destek vermektedir. Bu anlamda Malatya ekonomisinin öneminin farkındayız” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, AK Parti’nin, ülke kalkınması için verdiği mücadeleyi her zamankinden daha da artırarak devam edeceğini vurguladı.

MTSO’da yapılacak olan seçimler vesilesi ile gerçekleşen ziyareti memnuniyetle karşılayan Kahtalı, seçim sürecinin Malatya’ya hayırlı olmasını diledi.

İHA