Milletvekili Şahin, toplumun bütün katmanlarıyla bir araya gelip dert, sorun ve taleplerini dinlediklerini ifade ederek, “Elimizden geldiğince sizlerle hükümet arasında köprü oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Malatya’da bütün siyasi partilere örnek olacak bir teşkilat olduğuna dikkat çeken Şahin, “Malatya’mız görevden alma ya da değişiklik ön görülen bir ilçe başkanı olmadı. İlçe kongrelerini tamamladık. Kadın ve gençlik kollarımızda çalışmalarını sürdürüyor. Teşkilatlarımız yarın bir seçim varmış gibi hazırlıklarının var olduğunu görüyoruz, hiç seçim olmayacakmış gibi de sahada vatandaşlarımızla hemhal olmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

16 NİSAN REFERANDUMU

Milletvekili Şahin, 16 Nisan’da gerçekleştirilen referanduma değinerek, şunları söyledi:

“16 Nisan’daki referandum ile Türkiye’de yapısal reformun devrim niteliğinde düzenlemelerini gerçekleştirdik. Bugüne kadar yüzde 34’lerle belki 360’tan fazla 2002 seçimlerinin yaşanması artık ne AK Parti için mümkün ne de diğer partiler için mümkün. Yüzde 50’nin üzerinde bir oyu almak lazım ki hem cumhurbaşkanımızı seçelim hem de özellikle hükümet kurma noktasında gerekli çoğunluğu alabilelim.”

Malatya’nın siyasi anlamda en güçlü dönemini yaşadığına vurgu yapan Şahin, “Bakanımızla, Genel Başkan Yardımcımızla, Komisyon Başkanımızla ve 5 vekilimizle beraber, 2002 öncesine dönüş olmaması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. AK Parti’yi, Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığını kabullenmeyen kesimler de vardı. Bu süreçte birçok girişimleri başarısız kılan, yüce milletimizin bize vermiş olduğu desteklerdi. Ardından Gezi eylemleri gerçekleşti. Çapulcuların, bir takım art niyetli devlet, vatan, millet düşmanı olan kesimlerin kışkırtılıp, bir araya getirilmesiyle sokaktaki insanımızı taciz ederek, hayat standartlarını ters yüz ederek, esnafımızın kepengini indirerek, kamu malına zarar vererek, güvenlik güçlerimize saldıra bulundular. 3-5 ağacı bahane ederek asıl hedef Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş hükümetini, başbakanını alaşağı etmekti. Ana muhalefet partisi o çapulcularla birlikte aynı saflarda yer almaya gayret gösteriyor” diye konuştu.

Şahin, 15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişimiyle 250 vatandaşın canına kıydığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“FETÖ denen alçağın bu ülkede 250 insanımızın canına kıyan Yunan, Rus ya da başka bir devlet değildi. Bize benzeyen, bizimle camiye gelen, bizimle oruç tutan, özellikle ‘bu vatanı sevdiklerini’ iddia eden satılmış alçakların, 15 Temmuz’da bu ülkenin seçilmiş hükümetini alaşağı etmek için sokağa dökmüş oldukları maalesef satılmış bazı beyinli uşakları tanklarımızla, toplarımızla, uçaklarımızla, helikopterlerimizle sokağa çıkan yavrularımıza, kardeşlerimize, bacılarımıza kurşun yağdırdılar. 15-16 Temmuz’da milletimizin dirayetli duruşu neticesinde, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımız ve seçilen teşkilatlarımızla onlara ilk kez darbelere karşı nasıl durulurmuş, tıpkı Çanakkale’deki insanlarımızın vatanına, bayrağına, dinine olan saygısından dolayı bir duruş sergiledik. Çanakkale, nasıl dünyaya örnek olduysa, 15 Temmuz’da da aynısı yaptık” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ