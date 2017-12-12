Malatya Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerçekleşen ziyarette, Milletvekili Şahin’e, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve AK Parti Yeşilyurt ilçe Başkanı Muhammed Emin Yücekaya eşlik etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Şahin, Başsavcı Usta’nın Malatyalı olması ve Malatya’yı iyi bilmesi ile Malatya’ya önemli çalışmalar katacağını ifade ederek, “Sayın Başsavcımıza, hayırlı olsun demek amacı ile İl Başkanımız ve Yeşilyurt İlçe Başkanımız ile birlikte ziyarete geldik. Adliye, bizim için önem arz eden kurumların içerisinde, güç ne kadar adil olursa, adalette ne kadar güçlü olursa ülkenin de akıbeti hayırlı olur. İnşallah bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar, adalet teşkilatımız belki bundan bir önceki dönem içerisinde, birçok badirelerden geçti maalesef malumunuz, 15 Temmuz'daki yapılanmanın çok ciddi sıkıntılarını ve bedellerini, adliye kurumu olarak gerçekten ödedik. Geçmiş insan gücümüze odaklı birçok hileli çalışmalar var iken, hamdolsun bunlarında üstesinden gelen bir adalet mekanizmamız işler durumda, o yaraların en iyi onarıldığı bir dönemdeyiz. Malatya’mız özellikle doğunun batısı, batınında doğusunda yer alan coğrafik konum olarak önder illerden bir tanesi. Buraya hamdolsun bugüne kadar terör belası bulaşmadı, inşallah Rabbim bulaştırmaz" şeklinde konuştu.

Şahin, temelinde Malatya’da duyarlı olan kurumlarla beraber, Malatyalı insanın sağduyusu neticesinde bu gibi sıkıntıların yaşanmadığını ifade etti. "Bundan sonraki süreçte de ben eminim bununla ilgili Malatya Başsavcımız, Malatya’nın bir evladı, Malatya’mızı iyi bilen bir arkadaşımız, ben eminim bu konuda Malatya’nın sorunlarını yakinen takip etmiştir" dedi.

YENİ ADLİYE SARAYI

Şahin, Malatya’nın bir süredir gündeminde olan Malatya’ya yeni adalet sarayının kazandırılması konusunu da değerlendirdi. Şahin, 2018 yatırım programına alınması için çalışma içerisinde olduklarının vurgusunu yaparak şunları söyledi, "Malatya’mızın büyükşehir olduktan sonra, Malatya’ya yakışır, ihtiyaca cevap verecek vasıflara haiz, inşallah yeni bir adalet binamızı, adalet sarayımızın temelini atarız, önümüzdeki 2018 yılı sürecinde. Sayın kalkınma Bakanımızın önünde, inşallah 2018 programına aldırırsak, Malatya’ya sizin döneminizde en azından bu çalışmaları yapma noktasındayız” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ