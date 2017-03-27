Yeşilyurt Muhtarlar Derneği 2. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Dün dernek binasında yapılan Genel Kurula, Yeşilyurt Muhtarlar Derneğine üye muhtarlar, oda başkanları ve bazı STK başkanları katıldı. Genel Kurulda tek listeyle aday olan Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, tekrar başkanlığa seçildi.

Genel Kurulda kısa bir konuşma yapan Başkan Süleyman Şahbaz, bugünkü Genel Kurullarına gelen herkese teşekkür ederek, bundan sonra görev yapacakları süreçte daha fazla hizmet vermeye gayret edeceklerini söyledi.

BAŞKANLIK BİZ DE ÖNEMLİ DEĞİL

Yönetimlerinde çok fazla bir değişik olmadığını kaydeden Başkan Şahbaz, “Yeni süreçte daha fazla heyecanla, muhtarlarımızın mahallelerine daha ne kadar fazla hizmet götürebiliriz, ne yapabiliriz diye çalışacağız. Yönetimimizde çok fazla bir değişiklik olmadı. Biz de başkanlık hiç önemli değil. Yasa gereği başkanlık ve yönetimin önemi olabilir ama bizim yönetimiz ve üyelerimizin hepsi birer başkandır. Biz bir karar alacaksak istişareyle karar alırız. İnşallah bundan sonra da aynı kararları birlikte almaya devam edeceğiz. Son 3’üncü yılımızda heyecanımız biraz düşmüştü. Ama bundan sonra içimize yeni katılan arkadaşlarımız bizlere heyecan katacaklar. Bundan sonra da mahallerimize hizmet adına neler yapacağımızı kararlaştırıp, öyle hizmet yapmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

BUSABAH’A ÖDÜL

Genel Kurul sonunda dernek çalışmalarına destek veren bazı gazetecilere de plaket verildi. Bu anlamda da gazetemiz muhabirlerinden Mutlu Sarıgül’e de plaket takdim eden Başkan Süleyman Şahbaz, “Mutlu Sarıgül BUSABAH gazetesinin muhabiri. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı cesaretli bir şekilde dile getiriyorlar. Ben derneğim ve yönetim kurulum adına bizlere gösterdikleri destekten dolayı BUSABAH gazetesine ve personellerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.







MUTLU SARIGÜL