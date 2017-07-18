Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yasin Barutçu, Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl’ü ziyaret etti. Birçok konunun istişare edildiği ziyarette konuşan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Yasin Barutçu, Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi olarak zaman zaman çevre illerini ziyaret ettiklerini söyledi.

BİZİ ÇOK İYİ AĞIRLADILAR

Güzel işler yapacaklarını kaydeden Başkan Barutçu, “Çevre illerindeki sendikal çalışmalar nelerdir, arkadaşlarımız neler yapıyor, onlardan istifade edebileceğimiz bir konu var mı diye ziyaret ediyoruz. Sendikal çalışmalara bakıp örnek alınacak çalışmalar varsa örnek alıyoruz. Bugün de bu ziyaret kapsamında Malatya’ya geldik. Sağ olsunlar bizi çok iyi ağırladılar. Birlikte hem sağlık çalışanlarını ziyaret etme imkânımız oldu hem de Malatya Sağlık-Sen’in çalışmalarını tanıdık. Sağlık-Sen Malatya Şubesi gerçekten çok güzel çalışıyor. Arkadaşlarımız çok özverili. Sağlık çalışanları için de çok güzel çalışmaları var. Bizler de Adıyaman’da yaptığımız çalışmalar hakkında çok değerli Başkanımıza bilgiler verdik. Birtakım istişarelerde bulunduk. Yaptığımız istişareler neticesinde inşallah sağlık çalışanlarımız açısından güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLERİN İÇERİSİNDE OLACAĞIZ

Barutçu, “Ağustos ayında toplu sözleşmemiz var. Toplu sözleşmede yetkili sendika sıfatıyla Genel Merkezimiz hükümetle toplu sözleşme masasına oturup birtakım taleplerde bulunacak. Tabi Adıyaman ve Malatya birbirlerine yakın il. Halkımızın ve vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel yapısı ile sağlık çalışanlarımızın talepleri aynı. Başkanımızla toplu sözleşmede ne gibi taleplerle gideceğiz onu da istişare ettik. 15 Temmuz darbe girişiminde sahaya ilk inen teşkilatlar bizleriz. Adıyaman ve Malatya’da bu darbeyi lanetleyecek bütün etkinliklerin içerisinde olacağız. 15 Temmuz’un sabahına kadar bütün teşkilatlarımızla yer tutacağız” şeklinde konuştu.

SORUNLARIMIZ HEMEN HEMEN AYNI

Daha sonra söz alan-Sen Malatya Sağlık Şube Başkanı Mehmet Bingöl ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Bingöl, “Birbirine yakın 2 komşu il olarak sorunlarımız hemen hemen aynıdır. Ziyaret esnasında ise 15 Temmuz darbe girişimi yıl dönümü nedeniyle yapılacak ortak etkinlikleri Sayın Başkanımızla da paylaştık. Ayrıca sendikal faaliyetler olarak ortaklaşa yapabileceğimiz konuları da istişare ettik” dedi.

İHA