Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Selçuklu eserlerinin teşkil ettiği eserlerden ve dönemin üniversitesi olan Şahabiyye-i Kübra Medresesi’ni ayağa kaldırmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, ilk etapta Battalgazi Anadolu Lisesi’nin yıkılarak kazı alanına terk edileceğini kaydetti. Alanda incelemede bulunan Başkan Gürkan, Battalgazi ilçesinin tarihi açısından Şahabiyye-i Kübra Medresesi’nin önemine dikkat çekti.

BATTALGAZİ’DE 2 ÜNİVERSİTE VAR

Başkan Gürkan, “12’inci yüzyılda Anadolu'yu ana yurt yapan yer dediğimiz Battalgazi’de hakikaten sadece kahramanlık destanları yazılmamış, aynı zamanda ilim destanlarının yazıldığı merkez ve eğitim yuvası olmuş. Şu anda üzerinde bulunduğumuz mekan ve bu alan bütünüyle Şahabe-i Kübra Medresesi, yani o dönemin üniversitesi. O dönemde burada 2 üniversite var. Bir tanesi Şahabe-i Kübra Medresesi dediğimiz yani bu üniversite. Ulu Camimizin kıble kısmında bu 5 minarenin arasındaki alan, diğeri de Ulu Camimizin batı kısmındaki Şahabe-i Şura Medresesi. Yani o dönemde burada 2 üniversite var” dedi.

VEBALİ BİR SORUMLULUĞUMUZDUR

Battalgazi’ye mazisine layık istikbal hazırlamak için yola çıktıklarını dile getiren Başkan Gürkan, “Battalgazi’mizin mazisi böyle. İstikbalinin de mazisine layık olması gerekir. Bu anlamda geçtiğimiz hafta içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve yetkililerle görüştüğümüzde, buranın kazı çalışmaları daha önce başlamıştı. Ama durduruldu. Kazı çalışmaları Kültür Bakanlığı tarafından devam ettirilecek. Projelendirilmesi, resüsitasyon ve restorasyon projesi de Kültür Bakanlığı tarafından çıkarılacak. Vakıflar tarafından da o eski ihtişamlı Mevlana'ların, Sadreddin Konevi'lerin, İbn Arabi'lerin müderris olduğu, öğretim elemanı olduğu o döneme ait Anadolu'nun irşat noktasında, ilim yayma noktasında temeli olan bu Şahabe-i Kübra Medresesi’nde hocalık yaptığı bir yerin tekrar ihya edilmesi, ayağa kaldırılması bizim vebali bir sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

ANADOLU'DA BİR İLK OLACAK

Medresenin yapımıyla Anadolu’da bir ilke imza atacaklarını söyleyen Başkan Gürkan, “Biz yola çıkarken dedik ki, ‘Belediye başkanlığı geçmiş 1000 yılların belediye başkanı, gelecek yüz yılın belediye başkanı olması lazım’. İşte biz o Şahabe-i Kübra Medresesi’ni aslına uygun temellerde yapmış olduğumuz kazılarla, yapacağımız projelerle ve restorasyon projelerinin uygulamalarıyla tekrar ayağa kaldırdığımız zaman Anadolu'da bir ilk olacak. Kıblesi ile camisi ile kümbeti ile imarethanesi ile ve dershaneleri ile gerçekten ihtişamlı bir alan olacak. Bu anlamda çalışmalarımız son hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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