Çalık, İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile davetlilerde katıldı.

BURADA OLMAKTAN GURU DUYUYORUM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, burada yaptığı konuşmasında, “Eczacılık milletimizin sağlığı, sadece sağlığı değil, her alandaki danıştığı kurum. Bugün eğer siyaset yapıyorsam, en önemli etken mesleğimdi. İsmimiz önüne hangi sıfat gelirse gelsin, ister milletvekili, ister başkan ya da başka bir sıfat hiç önemli değil. Hepsi geliyor ve geçiyor. Allah’a hamdolsun, bugün bu görevlerde bulunmak bizim için çok büyük bir onur. Ama mezara kadar taşıyacağımız bir sıfatımız var. Mesleğimiz bizim mezara kadar taşıyacağımız sıfat olacak. Eczacı Öznur Çalık olmaktan ve sizlerle burada olmaktan çok büyük gurur duyuyorum.” dedi.

SAĞLIK SİGORTASI

Çalık, “Özellikle 2002 yılı itibariyle AK Parti iktidara geldiği anda yaşamış olduğumuz geçmiş dönemin eski Türkiye’sinin fotoğrafından yola çıkarak bahsetmek istiyorum. O dönemde finansal ve idari açıdan sürdürülemez, batmış bir sosyal güvenlik bütçesi vardı. Şişmiş ve suiistimal edilen bir yeşil kart sistemi vardı. Kalitesiz kamu sağlık hizmetlerinin olduğu bir ağ vardı. Hastalarının ve yakınlarının hastanelerde rehin kaldığı ve maalesef cenazelerini alamadıkları bir Türkiye vardı. O günkü vatandaşlarımızın sadece yüzde 69'u sosyal güvenlik kapsamındaydı ve bunun da yaklaşık 11 milyonu o günkü rakam itibariyle maalesef yeşil kartlıydı ve hastanelerden ilaçlarını da alamıyordu. Şu an Türkiye'deki nüfusumuz 80 milyon, aktif çalışan sayımız 21 milyon 130 bin, emeklimiz 11 milyon, bağımlı yani ailelerimiz 31 milyon. Tam 7 milyon vatandaşımızın sosyal güvenlik primini devlet olarak bizler ödüyoruz. Yaklaşık 2 milyon 680 bin kişi sadece 53 lira ödeyerek genel sağlık sigortasından istifade ediyor” sözlerine yer verdi.

İLAÇLARIMIZIN SAYISI ARTIYOR

Öznur Çalık sözlerini devamında şunları kaydetti:

“İlaçlarımızın sayısı artıyor, kutu bazında artıyor, rakam bazında artıyor ve nüfusumuzun tamamını sosyal güvenlik kapsamının içerisine aldık. Dolayısıyla Eczacılık Fakültelerimiz artarken, aynı zamanda ilaç kullanım oranlarımızın artması, sayılarının artması ve rakamın artması da sizin önümüzdeki dönemlerde mesleğinizi icra ederken İnşallah zorluk yaşamayacağınızın en önemli göstergesi olacak. Şu anda Türkiye’deki yaşam süresini 72 yaştan 78'e çıkardık. Ve sağlıktaki memnuniyet oranını yüzde 74'e çıkardık. Bu yüzde 74’lük memnuniyette hastanelerimizin sunduğu hizmet kadar eczacılarımızın verdiği kaliteli sağlık hizmeti de bundaki en önemli etken.”

HABER MERKEZİ