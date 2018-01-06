Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz’dan “Sağlıkta yüzde 96 memnuniyet” sözüne tepki... İl Binasında ilçe başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı basın açıklamasında zehir zemberek açıklama yapan Başkan Kiraz, sözlerine Beşiktaş Belediye Başkanının görevden alınmasına tepki göstererek başladı.

Ataşehir Belediye Başkanından sonra yeni bir operasyonun da Beşiktaş Belediyesi’ne gerçekleştiğini dile getiren Başkan Kiraz, yapılanların belediyelerine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik bir sindirme hareketi olduğunu gördüklerini söyledi.

DÖNÜP AYNAYA BAKSINLAR

Geri adım atmayacaklarını belirten Başkan Kiraz, “Aynı zamanda bunun gündemi değiştirme amacında olduğunu düşünüyoruz. 2019 seçimlerine giderken AK Parti’nin aslında kimden çok korktuğunun bariz göstergesi. FETÖ’yle bizi ilişkilendirmeye çalışan iktidar önce bir dönüp bir aynaya baksın, FETÖ’cüleri bizzat görecekleridir. Bugüne kadar kim kol kola yürümüşse bu ortadadır. Biz geri adım atmayacağız. Bu mücadelemizi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

LAF KALABALIĞI YAPIYORLAR

AK Parti milletvekillerinin sağlıkta yaptıkları değerlendirmelere tepki gösteren Başkan Kiraz, “2017 yılını bitirip 2018 yılına girdiğimizde AK Parti’nin Malatya milletvekilleri sıraya girdiler. Malatya’ya yaptıklarını, yatırımları anlatıyorlar ve değerlendirmeler yapıyorlar. Sağlıkta da özel bir değerlendirme yapılıyor. Uzun süre AK Parti sağlıkta bir devrim yaptığını ifade ediyor. Peki, biz de şunu soruyoruz, bu AKP’nin sağlıktaki devrimi Malatya’ya bir türlü neden uğramıyor, merak etmeden geçemiyoruz. Milletvekilleri artarda temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp aynı şeyleri sayıyorlar ama vatandaşlarda da kafa karışıklığına sebebiyet veriyorlar. Çünkü rakamlarla ifadelerde bulunuyorlar ve kimse bir şey anlamıyor. Laf kalabalığı yapıyorlar. Yani vatandaş sokağa çıktığında ‘bu AKP döneminde yapıldı’ diyebilecekleri bir kurum göremiyorlar. Ama onlar milyon, milyar dolarlardan bahsederek vatandaşın hiç konuşamayacağı rakamlarla bir kafa karışıklığı yaratmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“HODRİ MEYDAN’ DİYORUZ”

AK Parti milletvekillerine birlikte sağlıkta memnuniyet anketi yapmayı öneren Başkan Kiraz, “Birkaç gün önce yine Malatya’nın milletvekili Öznur Hanım bir hastane ziyareti sonrası bir açıklama yapıyor ve ‘Malatya’da sağlıkta memnuniyet oranı yüzde 96’ diyor. Her hastaneye gittiğinde oranı artırıyor. Tabi kendi memnuniyetinden mi bahsediyor, vatandaşın memnuniyetinden mi bahsediyor, onu biz şaşkınlıkla izliyoruz. Bu rakama nasıl ulaştığını da, kimlerle görüşerek böyle bir sonuca vardığını da öncelikle merak ediyoruz. Bunu da öğrenmek istiyoruz. Buradan da AKP’nin o milletvekili ve diğer milletvekillerine, ‘Hodri meydan’ diyoruz. Bu konuda elimizde bir belge yok. Ama halk var. Dolayısıyla gelsinler birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, eskiden ‘Malatya Devlet Hastanesi’ydi, ismi değişti ama bir şey değişmemiş görünüyor ve Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gidelim. Fazla değil 10 hastaya veya yakınına birlikte soralım. Bu memnuniyeti ölçelim. Sayın vekil yorulacaksa kendi eczanesi var. Eczanesinde oturalım. Gelen 10 hasta veya hasta yakınına bu memnuniyet anketini birlikte yapılım diye öneriyoruz.”

VATANDAŞLARIN ÇEKTİĞİ EZİYETTE VAR

Sağlıktaki aksaklığı göstermek için kameralar karşısında Alo 182 randevu hattını arayan Başkan Kiraz, şunları kaydetti:

“Bu kafa karışıklıklarıyla halkı kandırmalarına artık yeter diyoruz. Bu açıdan gerçeği birlikte görmek için bir işlem yapacağız. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (182) var. Dolayısıyla vatandaşlar ya oraya telefon açıyorlar ya da internetten girip oradan randevu alabiliyorlar. Biz de Dâhiliye bölümünün hastası olarak bir doktora randevu alalım. 2 dakika bekleyeceğiz. Burada vatandaşların çektiği eziyette var. Doktor tercihinde en erken 19 Ocak olarak söyleniyor. Herhangi bir doktorda ise en erken 17 Ocak. Bir dahiliye hastası doktor tercihi olursa randevusunu en az 2 hafta sonraya alabilecek. Doktor tercihi olmazsa bile en az 2 hafta sonra tedaviye gidebilecek. Sadece Dahiliyede böyle değil. Kardiyoloji de yine aynı. İşte sağlıkta devrimin adı bu. 2 hafta boyunca kalp hastasını bekletmek sağlıkta devrim. AKP’ye en çok oyu bu Büyükşehir verdi. Burası büyük bir şehir ama bir tek hastanesi var. Komşu ilimiz Elazığ’da orada bile sayın bakalım kaç hastane var? Birçok ilden büyük 300 bin nüfuslu Battalgazi ilçesinde bir devlet hastanesi yok.”

MUTLU SARIGÜL