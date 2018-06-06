Esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdüren Çakır, Yeni Buğday Pazarı, Arap Osman Kavşağı esnaflarını ziyaret ederek, mahalle toplantısına katıldı.

HİZMET EDİP, ÇALIŞACAĞIZ

Çakır, daha sonra seçim çalışmaları kapsamında Tecde Şentepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Çakır, sürecin sadece Türkiye için değil İslam alemi ve dünya mazlumları içinde önemli olduğuna dikkat çekerek, "İslam alemi ve mazlumları dua ettiği bir süreçteyiz. Bizde duamızı ve çalışmalarımızı eksik etmeyeceğiz. Hizmet edip, çalışacağız. Bizler buraya seçilirken milletimize hizmet etmek amacıyla seçildik. İlk günden itibaren gece gündüz bütün ekibimizle çalışmaya gayret ettik. Malatya'da onlarca yüzlerce çalışmalarımız oldu" diye konuştu.

AK PARTİ'NİN MALATYA YATIRIMLARI

AK Parti'nin Malatya'ya yaptığı yatırımlara değinen Çakır, "Sağlıkta büyük devrimler yapıldı. Eğitimde büyük gelişmeler oldu. TOKİ'nin yaptığı hizmetler var. Onkoloji Hastanesi'nin temeli atıldı, yapımı sürüyor. Karaciğer Nakil Enstitüsü yapıldı. İlçelerimizde hastaneler yapıldı. Malatya'dan Türkiye'nin her yerine bağlantı yollarıyla ulaşım rahatladı” ifadelerini kullandı.