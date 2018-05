Sağlıklı yaşamın ilk adımı…

Sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla düzenlenen “Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü” etkinlikleri kapsamında dün Sağlık İl Müdürlüğü tarafından bir yürüyüş etkinliği düzenlendi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi önünde başlayan ve Polis Evi’ne kadar devam eden yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kemal Şener, kurum personelleri ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüş öncesi bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, 10 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından kronik birçok hastalığın önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, fiziksel aktivitenin yararlarını anlatmak, yaşamın her alanında ve her yerde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için ‘Sağlık İçin Hareket Et Günü’ olarak belirlendiğini söyledi.

81 İLDE KUTLANIYOR

“Bu kapsamda 10 Mayıs her yıl 81 ilimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır” diyen Doç. Dr. Bentli, “Ulusal sağlık politikalarının temel hedefi sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir topluma ulaşmaktır. Sağlıklı bir topluma doğru atılacak en önemli adımlardan biri de fiziksel hareketsizlik ve kötü beslenme ile mücadeledir. Bu nedenle toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek ve böylece ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili kalp-damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri, hipertansiyon, kas-iskelet sistemi hastalıkların görülme sıklığını azaltmak amacıyla ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’ hazırlanmıştır. Geniş tabanlı ve çok sektörlü bir yaklaşımı benimseyen program Başbakanlık Genelgesi olarak 29.09.2010 tarih ve 27714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği günden bu yana uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.

FAZLA KİLO VE OBEZİTE…

Hareketli olmayan insanların risk altında olduğunu belirten Doç. Dr. Bentli, “Fiziksel aktivite; kişinin sağlığını koruyan ve geliştiren, hastalıklara karşı direncini artıran çok önemli bir faktördür. Ancak çağımızda teknolojideki gelişmeler; yaşam koşullarını kolaylaştırmış fakat daha stresli ve hareketsiz bir yaşam biçimi oluşturmuştur. Obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan fiziksel hareketsizlik, dünyada ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada yer almaktadır. Hareketsizlik yüzünden her yıl 3,2 milyon insan hayatını kaybetmektedir. Yeterince hareketli olmayan insanlar, tüm nedenlere dayalı ölümler açısından yüzde 20 ile yüzde 30 arası daha yüksek risk altındadır. Fazla kilo ve obezite; tansiyon, kolesterol ve trigliserit seviyeleri ile insülin direnci üzerinde olumsuz metabolik etkilere yol açar” diye konuştu.

HAREKETSİZ GEÇİRİLEN ORTALAMA SÜRE 6 SAAT

Yürüyüş yapmanın önemine değinen Doç Dr. Bentli, şunları kaydetti:

“Bakanlığımızca gerçekleştirilen ‘Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010’ sonuçlarına göre, ülkemizde bireylerin yüzde 72’ sinin hareketsiz yaşadığı tespit edilmiştir. 6-11 yaş grubu çocuklarımızın yüzde 58.4’ü düzenli olarak egzersiz yapmamaktadır. Bu yaş grubunda TV, bilgisayar, internet, ev ödevi, ders çalışma gibi gerekçelerle hareketsiz geçirilen ortalama süre 6 saattir. Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite kalp ve beyin fonksiyonlarının düzenli çalışması ve bazı hastalıkların önlenmesinde ve iyileşmesinde son derece önemlidir. Bu nedenle gün içinde en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak sağlığımız için önemli bir faktördür. Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. Daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası hâline getirilmelidir.”