25 Mayıs 2017 Perşembe

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan ve Sağlık İl Müdürü Muhammed Duran, sağlıklı yaşam için Doğanşehir’den Akçadağ Levent Vadisine kadar bisiklet sürdü.

25 Mayıs 2017 Perşembe 13:55
Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
  Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisinde gerçekleştirilen ‘Doğa Sporları Festivali’ sürecince çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinliğin son gününde Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, Malatya İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran, Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (MABİSDER) Başkanı Mustafa Ekici ‘Sağlıklı yaşam için bisikleti seçin’ projesi kapsamında pedal çevirdiler. Doğanşehir’de bisiklet sporunun fazla ileri düzeyde olmadığını belirten Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, "Doğanşehir, Polat, Ören Akçadağ ve buradan da Develi Üzerinden Levent Vadisi kamp alanına geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran İse sağlıklı yaşam için pedal çevirmeyi tavsiye ettiklerini belirterek, "Değerli kaymakamımız öncülük ettiler, birlikte geldik. Bundan sonra fırsatım oldukça spora ara vermeden devam edeceğiz" dedi. MABİSDER Başkanı Mustafa Ekici’de doğanın içinden bisikletlerle festival alanına geldiklerini ifade ederek, "Malatya Bisiklet ve Doğa sporları konusunda, Türkiye’de ender illerden biri. Bunları değerlendirip bu tür sporları desteklememiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
Ekici, Temmuz ayında Malatya’da Bisiklet Festivalini de yapacaklarını hatırlatarak, tüm bisiklet severleri festivallerine davet etti.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya