Kurban Bayramı’na saatler kala, kurbanlık alımları da giderek artmaya başladı. Sağlıklı bir kurban almak ve kurbanı kestikten sonra nelere dikkat edilmesini BUSABAH’a anlatan Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların kurbanlık hayvan alımlarına başladığını dile getiren Başkan Özdemir, vatandaşların kurbanlık hayvanlarını genelde hayvan pazarlarından, hayvan borsalarından ve belediyelerin belirlediği satış noktalarından almaları gerektiğini söyledi.

HAYVANIN DIŞ GÖRÜNÜMÜNE BAKIN!

Alınacak olan kurbanlık hayvanlarda aranması gereken özellikleri de açıklayan Başkan Özdemir, “Alacağımız hayvanların kesinlikle kulak küpesinin mevcut olması gerekiyor. Kulak küpesi olan hayvan sağlık kontrolleri, aşısı yapılmış, kontrol altındaki hayvan demektir. Kulak küpesi olmayan hayvan ise, kaçak yollardan gelen hayvan demektir. Küpesiz olan hayvanı bir defa almayacağız. Hayvanın dış görünümü bakmalıyız. Hayvanının genel görünümü canlı olmalı, bakışları diri olmalı, hareketli olmalı, uyuşuk, tüyleri soluk, ishali olan, topallayan hayvanları almayacağız. Eğer alacağımız hayvanla ilgili bir tereddüdümüz varsa veteriner hekime gösterip hayvanının sağlıklı olup olmadığına baktıracağız. Ayrıca hayvanın sağlıklı olup olmadığını şu basit yöntemle anlayabiliriz. Hayvanın burun deliklerinin bulunduğu etrafta bir kısım var. Buna merme deniyor. Sağlıklı olan hayvanda bu kısım boncuk boncuk terli olur. Hasta hayvanlarda ise o bölge genelde kuru olur. Yani mermesi kuru olan hayvanı almayacağız. Çünkü mermesi kuru olan hayvanın mutlaka sağlık yönünde bir sorun olduğunun işaretidir bu. Pasaportu olan büyükbaş hayvanları mutlaka alacağız. Küçükbaş hayvanların da genelde görünümüne bakacağız. Yani elimizle sırtını yokladığımızda etini doldurmuş mu diye bakacağız” şeklinde konuştu.

MUTLAKA BOL SU BULUNMALI

Kurbanların kesim yerlerine de dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Özdemir, “Kurbanları usulüne uygun yerlerde keseceğiz. Mezbahaneler, Kurban Komisyonunca belirlenmiş kesim yerlerinde kesimi gerçekleştireceğiz. Ayrıca kendi özel bahçesi olan kişiler bahçelerinde kesim yapabilirler. Kurbanlık aldığımız çiftliklerin kendi kesim yerleri mevcutsa buralarda kesimlerimizi gerçekleştirebiliriz. Kurbanlarımızı keserken hayvanlara eziyet vermeden kesimlerimizi yapmalıyız ve buna da çok dikkat etmeliyiz. Kurban kesimini işinin ehli olan insanlara yaptırmalıyız. Bıçaklar keskin olmalı. Kesim yerinde mutlaka bol su bulunmalı. Çevremizi temiz tutmaya gayret etmeliyiz. Kesimde hayvanının kanı kesinlikle iyi akıtılmalı. Hayvanının kanı ne kadar çok akarsa o kadar sağlıklı olur. Biliyorsunuz mikroorganizmalar en fazla kanda ürerler. Etin sağlıklı olması, bozulmaması için kanın mutlaka iyi akıtılması gerekir” diye konuştu.

ETİ 4-5 SAAT DİNLENDİRMEK LAZIM

Kurbanlık kesiminden sonra etin iyice soğutulması gerektiği yönünde vatandaşları uyaran Başkan Özdemir, şunları ifade etti:

“Kesilen hayvanın etlerini uygun parçalara ayırmalıyız. Dini vecibelerimizi yerine getirdikten sonra buzdolabına koyacağımız eti 4-5 saat gölge bir odada dinlendirmeliyiz. Eti dinlendirip, soğumasını sağladıktan sonra buzdolabına koymalıyız. Vatandaşlarımız kestiği kurbanın etini dinlendirmeden, poşetlere koyup hemen dolaplarına yerleştiriyorlar. Dolayısıyla etin soğumamış kısımlarında küflenmeler ve bozulmalar meydana geliyor. Çünkü mikroorganizmalar ette çok fazla ürüyorlar. Bir bakteri kısa bir sürede 12 milyar gibi bir sayıya ulaşabiliyor. Bunun için eti mutlaka dinlendirip, tam soğumasını sağladıktan sonra buzdolabına koymalıyız. Et 5 derecede 3 gün dayanmakta. Eti uzun süreli muhafaza etmek istiyorsak derin dondurucuya veya dolabın buzlu olan kısmına koymalıyız. Kurban kesiminde çevreye de çok dikkat edeceğiz. Kesimden sonra kalan atıkları poşetlere koyup belediyenin temizlik işçileri tarafından alınmasını sağlayacağız. Böyle bir imkanımız yoksa atıkları derin çukurlara gömmeliyiz. Eğer vatandaşlarımız kurbanlığın etinden, ciğerinden bir şüphe duyarsa ya belediyenin veteriner hekimlerine ya Tarım İlçedeki veteriner hekimlerine ya da tanıdıkları serbest veteriner hekimlere bildirip, eti muayene ettirip, öyle eti tüketmelerini istiyoruz. Bu vesileyle tüm Malatyalıların Kurban Bayramı’nı kutluyorum.”







MUTLU SARIGÜL