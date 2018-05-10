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Sağlıklı kilo veren kadınlara ödül

Malatya’da sağlıklı kilo veren kadınlar Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ödüllendirildi. 

Sağlıklı kilo veren kadınlara ödül

Malatya’da sağlıklı kilo veren kadınlar Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ödüllendirildi. 

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:04
Sağlıklı kilo veren kadınlara ödül

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi, obeziteyi önlemeye karşı 3 yıl önce başlattığı sağlıkkilo verme programına bu sene de devam etti. 
Bir sene boyunca düzenli olarak kiloları ölçülen kadınlar arasından en çok sağlıklı kilo veren kadınlar Kuran-ı Kerim ve çeyrek altınlarla ödüllendirildi. 
Program ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, düzenledikleri kilo verme programları kapsamında yüzlerce kadın arasında en çok sağlıklı kilo verenlerin ödüllendirildiğini ifade etti. 
Kilo vererek bayanların kendilerine en güzel ödülü verdiğini ifade eden Bulut, sağlıklı kilo verme programını düzenlemedeki amaçlarının toplumda obezite konusunda bir farkındalık oluşturup, kadınları sağlıklı kilo vermeye teşvik etmek olduğunu belirtti. 
Bulut, “Dünyanın ciddi bir anlamada obezite ile boğuştuğu ve obezitenin çağın hastalığı olmaya başladığı bu yıllarda bizler kadınlarımıza kilo verme noktasında ciddi anlamda destek olmaya devam ediyoruz. Onlarda kilo vererek bizlere destek oluyorlar” dedi. 
Program sonunda en çok sağlıklı kilo vererek ödülünü alan kadınlar, bu tür programlara öncülük ederek sağlıklı bir toplum oluşturmaya çaba harcayan Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne çok teşekkür etti. 

busabahmalatya.com

İHA

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SağlıkKiloödülMalatyaKent Konseyi
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