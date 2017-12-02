02 Aralık 2017 Cumartesi

“Sağlıklı her birey birer engelli adayı”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bir mesaj yayınladı. Çakır, “Sağlıklı her birey aynı zamanda engelli adayıdır” dedi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:01
“Sağlıklı her birey birer engelli adayı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, mesajında, “Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılması açısından önemli bir gündür. Dünyaya gelen hiçbir insan yaşantısına dair hususlarda herhangi bir tercihte bulunamaz. Dolayısıyla gerek doğuştan, gerekse sonradan ortaya çıkan engellilik durumunu kişiler tercih etmez. İmtihan yeri olarak bildiğimiz bu dünyada kimi insan doğuştan, kimi insan sonradan, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, bedensel, zihinsel, ruhsal, sosyal ve duygusal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybedebilmektedir. Unutmamalıyız ki; sağlıklı her birey aynı zamanda engelli adayıdır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli kardeşlerimizin diğer toplum bireyleri gibi engelsiz bir hayat yaşamaları için azami gayret sarf ediyoruz.  Bugüne kadar yaptığımız yatırım, hizmet ve uygulamalarda daima engelli kardeşlerimizi ön planda tuttuk, tutmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimiz için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimizin bu anlamlı günlerini kutlarken, aileleriyle birlikte kolay ve engelsiz bir yaşam dileyerek, saygılar sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ

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