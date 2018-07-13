Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 37°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
89811
ALTIN
193.721
DOLAR
4.8457
STERLİN
6.3441
EURO
5.6372

“Sağlıklı, estetik ve modern bir görüntüye kavuşacak”

Yeşilyurt ilçesinde kaldırım yenileme, kilit parke taşı döşeme, çevre düzenleme ve asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bostanbaşı Mahallesi ile Çırmıktı’da devam eden çalışmalarla yollarımız daha sağlıklı, estetik ve modern bir görüntüye kavuşacak. Değişim ve dönüşüm hizmetlerini titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizdeki bütün cadde ve sokakların prestij seviyesini yükseltmeye aralıksız devam ediyoruz” dedi.

“Sağlıklı, estetik ve modern bir görüntüye kavuşacak”

Yeşilyurt ilçesinde kaldırım yenileme, kilit parke taşı döşeme, çevre düzenleme ve asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bostanbaşı Mahallesi ile Çırmıktı’da devam eden çalışmalarla yollarımız daha sağlıklı, estetik ve modern bir görüntüye kavuşacak. Değişim ve dönüşüm hizmetlerini titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizdeki bütün cadde ve sokakların prestij seviyesini yükseltmeye aralıksız devam ediyoruz” dedi.

13 Temmuz 2018 Cuma 13:23
“Sağlıklı, estetik ve modern bir görüntüye kavuşacak”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kaldırım yenileme, kilit parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam edilen Bostanbaşı Mahallesi ile Çırmıktı’da incelemelerde bulundu.

Burada bir açıklama yapan Çınar, “Yeşilyurt ilçesi sürekli büyüyen, gelişen bir konumda. Biz de vatandaşlarımızın isteklerine daha hızlı cevap vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Diğer hizmetlerimizde olduğu gibi yol ve asfalt çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. Yeşiyurt’ta asfaltsız yol bırakmayacağız. Mahallelerimizdeki hayat standartlarını yükseltmek, hemşerilerimizin rahat bir hayat sürmelerini sağlamak adına cadde ve sokakların görüntüsünü nezih ve nitelikli hale ulaştırmak için gayretle çalışıyoruz” sözlerini kaydetti.

''YEŞİYURT'UMUZU GELECEĞE HAZIRLIYORUZ''

Başkan Çınar, “Bostanbaşı Mahallesi ile Çırmıktı’da devam eden çalışmalarla yollarımız daha sağlıklı, estetik ve modern bir görüntüye kavuşacak. Değişim ve dönüşüm hizmetlerini titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizdeki bütün cadde ve sokakların prestij seviyesini yükseltmeye aralıksız devam ediyoruz. Hemşerilerimize en iyisini sunmak için belirli bir program dâhilinde Yeşilyurt’un yenileme ihtiyacı olan bütün cadde ve sokaklarını baştan aşağıya nitelikli hale getiriyoruz. İlçemizin, modern yapılarıyla dikkat çeken ve düzenli büyümesiyle örnek oluşturan Bostanbaşı Mahallesi’nde kaldırım yenileme, kilit parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, Yeşilyurt ilçesinin simgesi olan, özellikle yaz aylarında vatandaşların zaman geçirmek adına tercih ettiği Çırmıktı’da ise asfalt serim çalışmalarımız devam ediyor. Yol medeniyettir bilincini kendimize şiar edinerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alt yapısı tamamen yenilenen sokak ve caddelerimizde sürdürülen asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarını da kısa sürede tamamlamak, oluşan hasarları giderip, zedelenen yerlere hızlıca sıcak asfalt sererek burada yaşayan hemşerilerimize konforlu bir ulaşım imkânı sağlıyoruz. Yeşiyurt'umuzu geleceğe hazırlıyoruz” ifadelerini kaydetti. ( busabahmalatya.com )

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SağlıkBostanbaşıçırmıktıYeşilyurtBelediye Başkanı Mehmet çınar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadınlar Trabzon'u gezdi
Kadınlar Trabzon'u gezdi
O habere başkandan açıklama
O habere başkandan açıklama
“Sanayici ve esnaf için büyük kazanç”
“Sanayici ve esnaf için büyük kazanç”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim