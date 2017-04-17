17 Nisan 2017 Pazartesi

Sağlıklı bir süreç olacak!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemiz, memleketimiz için çok daha sağlıklı bir süreci yönetecek diye umut ediyoruz” dedi.

17 Nisan 2017 Pazartesi 11:21
Sağlıklı bir süreç olacak!

  Çalık, halk oylamasında oyunu eşi Kenan Çalık ile birlikte Malatya Anadolu Lisesi’nde kullandı. Okulları tek tek gezen ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Çalık, oyunu ‘1067’ nolu sandıkta kullandı.

DEMOKRASİNİN EN ÖNEMLİ ARACI SANDIKLARDIR
  Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Çalık, “Türkiye tarihinin kırılma noktası olacak bir halk oylamasına gidiyoruz. İnşallah netice, milletimiz, memleketimiz, çocuklarımız, ülkemiz, ümmetimiz için hayırlı sonuçlar doğurur. Demokrasinin en önemli aracı sandıklardır. Genel ve yerel seçimler dışında 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde üçüncü kez halk oylamasına gidiyoruz. Parlamenter sistem sürecinin en önemli sandığı, ilk kez milletimiz kendisinin hangi hükümet sistemiyle yönetilmesi gerektiğine dair kararı bugün bu sandıklarda verecek. Parlamenter sistemin aksayan taraflarına nokta konulacağı gün olacak diye umut ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemiz, memleketimiz için çok daha sağlıklı bir süreci yönetecek diye umut ediyoruz. İstiklal, istikbal ve istikrarımız için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oylamasına gittik. Sonuç milletimiz için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.   






MUTLU SARIGÜL
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