Fabrikasyon, metal eşyalardan sonra ikinci plana itilen ahşap ev eşyaları giderek önemini kaybediyor. Ne kadar sağlıklı olursa olsun Malatyalılar tarafından ilgi görmeyen ahşap eşyalar hakkında konuşan esnaf Mustafa Durgun, gazetemize konuştu.

Sağlık dostu ahşap eşyalara ilginin olmadığını dile getiren Durgun, ahşap eşyaların ne kadar sağlıklı olduğunu vatandaşların bilmediğini söyledi.

YEMEKLERİN LEZZETİNİ BOZMAZ

Ahşap eşyaların çok sağlıklı olduğunu dile getiren Durgun, “Ahşap ev eşyalarının ne kadar sağlıklı olduğuyla ilgili herhangi bir tanıtım yok. Ahşap eşyaların sağlıklı olduğuyla ilgili müşterilerimize yeteri kadar bilgi veriyoruz. Ancak çoğu vatandaşımız bizi dinlemiyor. Ahşap eşyalar öncelikle bakteri üretmez. Çok sağlıklı. Yemeklerin lezzetini bozmaz. Müşterilerimizin çoğu Malatya içinden geliyor. Bizde ekmek tahtası, oklava, merdane, kaşık, elek, yürüteç, havan ve birçok eşya var. Fiyatlar normal. Mesela kaşık fiyatlarımız 2 TL’den başlıyor, 100 TL’ye kadar devam ediyor. Oklava 3-5 L, ekmek tahtası 10 TL, elek 8-10 TL arasında değişiyor” diye konuştu.

TEMİZLEMESİ BİRAZ ZOR

Ahşap eşyaları yıkamanın zahmetli olduğunu ve bu zahmete insanların katlanmak istemediğini belirten Durgun, “Ahşap ev eşyalarına ilgi sadece Malatya’da değil Türkiye’nin her tarafında bitiyor. Çünkü insanlarımız rahatlığa alıştılar. Bu eşyaların temizlemesi biraz zor. Yemek artıkları yapışınca ellerle biraz ovalanması gerekiyor. Makineye atılmıyor. Ama metalleri makinede rahatlıkla yıkayabilirisiniz. Biraz zahmetli olduğu için insanlarımız bu zahmete katlanmak istemiyorlar. Bu mesleğin Malatya’da ne zamana kadar devam edeceğini bilemiyorum ama bu meslek dalı Malatya’da biter” şeklinde konuştu.

YENİ NESİL BİLMİYOR

Sağlıklı diye ahşap eşya kullandığını ifade eden Zeliha Avşar isimli vatandaş ise, “Ben ahşap eşya kullanıyorum. Elimde gelse yemek kaşıklarını bile ahşaptan yapacağım ama biliyorsunuz yeni nesil bunu pek bilmiyor. Bu yüzden karşı çıkıyorlar. Ancak yemek pişirirken tahta kaşık kullanıyorum sağlıklı olur diye. Kullandıktan sonra çok iyi yıkanması gerekiyor. Çünkü ahşap gözenekli olduğu için yemek artıkları kalabilir ve bu gözeneklerde bakteri üreyebilir. Temizce yıkayıp, kurulayıp kaldırıyorum. Elbette ki, bu gibi eşyalar önemini kaybediyor. Zaman teknoloji çağı, yeni yeni eşyalar çıkıyor. İnsan hayatı giderek kolaylaşıyor. Ben bu gibi eşyaların ötelenmesini istemiyorum. Bu yüzden de herkese tahta eşya kullanmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL