11 Eylül 2017 Pazartesi

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Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişiklik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 9 Eylül 2017 tarihli ve 30175 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:36
Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişiklik

Yayınlanan tebliğ ile Bakanlığın Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi arasında sözleşme yapılabilmesine imkan tanındı. Böylece bu merkezce rapor edilip yine bu merkezce temin  edilen ortez ve protezlerin bedelleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın SGK tarafından karşılanacak. Düzenleme ile gazilerimizin ortez ve protezlerinin teminine yönelik sorunlar ortadan kaldırıldı.

Öte yandan gazilerin tedavileri nedeniyle iller arası sevklerde hastane basamak ve mesafe kuralı kaldırıldı. Düzenleme ile gazilerin tedaviye erişimleri daha da kolaylaştırıldı. Köy korucuları sevk zincirinden çıkartıldı. Böylece korucular sevk olmaksızın üniversite hastaneleri ve özel hastanelerden sağlık hizmeti alabilecekler.

MİNNET BORCU

Sağlık uygulama tebliğinde yapılan değişikliği değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, düzenlemenin hayırlı olmasını dileyerek, “Minnet borcumuzun asla ödenemeyeceği bilinciyle vatan müdafaasında gözünü kırpmadan canını ortaya koyan şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizin ihtiyaçlarına ilişkin elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.  Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
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