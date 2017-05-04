Önceki gün üye beyannamesini imzalayarak “Kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma yeniden dönüyorum” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan partisine dönmesiyle birlikte beklentiler de oluşmaya başladı. BUSABAH’a konuşarak özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yıpranma payıyla ilgili beklentilerini dile getiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine verdiği son sözü hatırlatan Başkan Bingöl, bu sözün sağlık personellerine verilen yıpranma payı olduğunu söyledi.

2014 YILINDA BİZLERE SÖZ VERİLDİ

Yıpranma payının sağlık çalışanları için bir türlü çıkarılmadığını belirten Başkan Bingöl, “Cumhurbaşkanımızın sağlık çalışanlarının ciddi bir şekilde yıprandığıyla ilgili tespitleri var. Bu süreçte Türkiye genelinde ilçeler de dâhil olmak üzere bizim sendika olarak yaptığımız bir anket çalışması var. Yaptığımız anket çalışması içerisinde polislerde yüzde 24, sağlık çalışanlarının yüzde 23 yıprandığı sonucu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız da bu süre içersinde 2014 yılında bizlere bir söz verdi. Yıpranma payının en kısa sürede sağlık çalışanlarının da yararlanması için Sağlık Bakanlığına talimat vermişti. Bu da bir türlü çıkarılmadı. En son 2016 yılının mart ayında bizlere 16 Nisan Referandumundan sonra bu konuyla ilgili çalışma yapılacağını söylediler. Sağlık alanındaki yıpranmanın bir an önce hayata geçirilmesi bizim için çok önemli” diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRİNCİ AKTÖR

Polisin, jandarmanın, itfaiyenin ve gazetecilerin yıpranma payından yararlandığını ama sağlık çalışanlarının yararlanmadığını ifade eden Başkan Bingöl, “Gerçekten de sağlık çalışanları ciddi bir şekilde yıpranıyor. Buna bir örnek vermek istiyorum: bir olay yerine değişik ekipler gidiyor. Polis, itfaiye, jandarma, gazeteci ve sağlık ekipleri gidiyor. Ancak yıpranmanın içerisinde itfaiye çalışanları, polisler, gazeteciler, jandarma yararlanıyor ama sağlık çalışanları yararlanmıyor. Ancak olaya ilk müdahale eden sağlık çalışanlarıdır ve birinci aktör oluyorlar. Fakat ne yazık ki, sağlık çalışanlarına bu yıpranma verilmemiştir. Cumhurbaşkanımız bu sözü bize verdi. Partisinin de başına geldi. Bizler şimdi Cumhurbaşkanımızdan sağlık çalışanlarına yıpranma payını vereceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.









MUTLU SARIGÜL