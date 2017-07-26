Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, OHAL Komisyonu’nu değerlendirdi. OHAL Komisyonu’nun Malatya’da hizmete girmesinden çok memnun olduklarını ifade eden Başkan Bingöl, önemli açıklamalarda bulundu.

FETÖ soruşturmalarında tek bir masumun ceza almasını istemedikleri gibi tek bir hainin de cezasız kalmasını da istemediklerini dile getiren Başkan Bingöl, OHAL Komisyonu’nun Malatya’da hizmete girmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

GÖNLÜMÜZ RAZI OLMAZ

Teröristlerin göz kaçarak serbest kalmasına asla izin verilmemesini dile getiren Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

“249 masum insanı katleden FETÖ/ PYD davalarında hiç bir hainin, hiç bir alçağın gözden kaçarak serbest bırakılmasına gönümüz razı gelmezken, tek bir masumun da haksız yere ceza almasına gönlümüz razı gelmez. OHAL Kapsamında 150 bin dolayında kamu çalışanın işine son verildi. Bu kadar çok kişinin yer aldığı bir toplumsal davada, hata payını sıfıra indirmek için hükümetimiz tarafından Valilikler bünyesinde OHAL komisyonları kuruldu. Bundan böyle FETÖ davasında en etkili kurumlardan biri de bu komisyonlar olacak. İnşallah milletimizin ve devletimizin hayrına olur. Türkiye, 40 senedir içerden gelen askeri darbelerle önemli değişikliğe gidilmesini tahlil ettiğimiz de karşımıza ilginç bir manzara çıkmaktadır. Dışarıdan güdümlü, iç mihraklar. Bu durumda kökü dışarıda olan FETÖ’cülerle mücadele ederken masum insanların haksız yere ceza almalarını önlemek, hain, alçak, teröristlerin gözden kaçarak serbest kalmasına asla ve asla izin verilmemelidir.”

MUTLU SARIGÜL