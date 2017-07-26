26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Sağlık-Sen, OHAL Komisyonu’ndan memnun

OHAL Komisyonu’nun Malatya’da hizmete girmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, “249 masum insanı katleden FETÖ/ PYD davalarında hiçbir hainin, hiçbir alçağın gözden kaçarak serbest bırakılmasına gönümüz razı gelmezken, tek bir masumun da haksız yere ceza almasına gönlümüz razı gelmez” dedi.

25 Temmuz 2017 Salı 11:36
Sağlık-Sen, OHAL Komisyonu’ndan memnun

  Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, OHAL Komisyonu’nu değerlendirdi. OHAL Komisyonu’nun Malatya’da hizmete girmesinden çok memnun olduklarını ifade eden Başkan Bingöl, önemli açıklamalarda bulundu.

FETÖ soruşturmalarında tek bir masumun ceza almasını istemedikleri gibi tek bir hainin de cezasız kalmasını da istemediklerini dile getiren Başkan Bingöl, OHAL Komisyonu’nun Malatya’da hizmete girmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

GÖNLÜMÜZ RAZI OLMAZ
  Teröristlerin göz kaçarak serbest kalmasına asla izin verilmemesini dile getiren Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

“249 masum insanı katleden FETÖ/ PYD davalarında hiç bir hainin, hiç bir alçağın gözden kaçarak serbest bırakılmasına gönümüz razı gelmezken, tek bir masumun da haksız yere ceza almasına gönlümüz razı gelmez. OHAL Kapsamında 150 bin dolayında kamu çalışanın işine son verildi. Bu kadar çok kişinin yer aldığı bir toplumsal davada, hata payını sıfıra indirmek için hükümetimiz tarafından Valilikler bünyesinde OHAL komisyonları kuruldu. Bundan böyle FETÖ davasında en etkili kurumlardan biri de bu komisyonlar olacak. İnşallah milletimizin ve devletimizin hayrına olur. Türkiye, 40 senedir içerden gelen askeri darbelerle önemli değişikliğe gidilmesini tahlil ettiğimiz de karşımıza ilginç bir manzara çıkmaktadır. Dışarıdan güdümlü, iç mihraklar. Bu durumda kökü dışarıda olan FETÖ’cülerle mücadele ederken masum insanların haksız yere ceza almalarını önlemek, hain, alçak, teröristlerin gözden kaçarak serbest kalmasına asla ve asla izin verilmemelidir.”

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 26 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya