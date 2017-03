Sağlık-Sen Malatya Şubesinin öğretmenevinde düzenlenen İl Divan Toplantısına Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erhan Berk, Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ve sendika üyeleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak söz alan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, “Kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan’ın çizdiği yolda kararlı ve korkusuzca, hak mücadelesini sürdürmeye, o gün belirtilen misyonun bugün de izinde gideceğimize kararlıyız. Biz sendika üyeliğinin sıradan atılan bir imza olmadığını biliyor, bunu, maddi ve özlük haklarının korunması ve savunulması için bizlere teslim edilen bir emanet olarak görüyoruz. Biz, insanlığımızın ve inancımızın gereği olarak kendi ailemizden, sosyal yaşantımızdan ve uykumuzdan feragat ederek ciddi bir mücadelenin içerisindeyiz. Sendikacılığın ancak vizyon ve ilkelerle yürüyerek ayakta kalacağını biliyoruz. Bunun yanında temsilci ve üyelerimizin görüş ve önerilerini her zaman ilke edindik ve edinmeye devam ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz, biz birlikte güçlüyüz. İnşallah bu ülke için daha güzel hizmetlerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım ise 15 Temmuz sürecine değinerek, “15 Temmuz’dan sonra yaşadığımız süreç, bizleri ne yapmamız gerektiği konusunda acı bir şekilde ikaz etti. Bu süreç demokraside uyuyanların her zaman kaybettiğini, uyanıkların ise her zaman kazandığını gösterdi. Bize bir şey daha gösterdi ki bu millet çok uyanık ve feraseti açık bir millet ve ne yapacağını çok iyi bilen bir millettir. Biz bunu 15 Temmuz'da çok net bir şekilde gördük, inşallah 16 Nisan'da da göreceğiz. 16 Nisan yeni bir dirilişin ve yükselişin günü olacak” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş de 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in bayrak ve vatan sevdalısı bir sendikacılık anlayışına sahip olduğunu söyledi. Memiş, “Biz 15 Temmuz'da kahpece ve haince bir işgal girişimine hep beraber şahit olduk. Biz Çanakkale Destanı ile büyüyen bir nesil olarak Çanakkale'de destan yazan atalarımız gibi nasıl destan yazacağımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. 15 Temmuz gecesini iliklerine kadar yaşayan illerden birisi de Malatya. Ben de bu vatanın bir evladı olarak o geceyi maalesef iliklerime kadar hissettim. Bunun yanında o gece yeni bir dirilişin nasıl başladığına da şahitlik ettim. 15 Temmuz gecesinde Memur-Sen teşkilatı olarak Cumhurbaşkanımızın ‘Meydanlara inin’ açıklamasından önce bir milyon üyemize mesaj atarak üyelerimizi meydanlara davet ettik. Biz de Memur-Sen genel merkezi olarak meydanlara indik” dedi.

Memur-Sen’in vatan sevdası anlayışına sahip olduğunu dile getiren Memiş, “Bizim sendikacılığımızı eleştirdiler, ‘Böyle sendikacılık mı olur?’ dediler. ‘Siz milletin özlük haklarını düşünün’ dediler. Biz de dedik ki; ‘Eğer yaşadığınız ülkede yarın sabah uyandığınızda ne ile karşılaşacağınızı bilmiyorsanız, aldığınız hiçbir özlük hakkının bir anlam ve önemi yoktur. 15 Temmuz gecesi işgal girişimi gerçekleşmiş olsaydı, hangi özlük hakkını almış olursanız olun neye yarardı?’ İşte biz Memur-Sen ailesi olarak gece yastığa başımızı koyduğumuzda daha güçlü ve umutlu bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz. Bu anlamda da vatan ve bayrak sevdası ile sendikacılık yapıyoruz. Biz hep beraber millet olarak 15 Temmuz'da ve sonrasında sabahlara kadar nöbet tuttuk. Ama asıl nöbetimiz şimdi başlıyor. Bundan sonra Memur-Sen ve Sağlık-Sen ailesi olarak daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat bu ülkenin mayası olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Referandum sürecine de değinen Memiş, mevcut sistemin Türkiye’yi istikrarsızlaştırdığına dikkat çekerek, 16 Nisan ile beraber bunun geride kalacağını aktardı. Memiş, “Referandum Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren önemli bir süreç. Ancak bu süreci çok yalan ve yanlış ifadeler ile milletimize anlatıyorlar. Eğer ‘evet’ çıkarsa tek adamlık gelecek diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihine şöyle bir bakacak olursak; 93 yıllık Cumhuriyet tarihimizde 65 hükumet değişmiş. Bu ülkede 25 günlük hükumetler var, ortalama bir buçuk yıl sürmüş hükumetler. Geçtiğimiz ay Afrika'ya bir ziyaret gerçekleştirdim. Ziyaretlerde özellikle sordum; Dedim ki; ‘Burada hükumetler ne kadar sürüyor?’ Dediler ki; ‘Bizde en fazla altı ay sürer, 6 ay içinde ya darbe olur ya da başka bir şekilde hükumet gider. Yani Türkiye'nin mevcut sistemi de neredeyse Afrika ile yarışıyor, yani istikrarsızlıkta Afrika Ligi'nde gibiyiz sanki. Amerika'nın tarihine baktığımızda 240 yıllık Amerika tarihinde 45 başkan seçilmiş ve şu anda dünyanın süper gücü. İstikrarsız dönemlerin olduğu bir Türkiye’yi, koalisyon dönemlerinin olduğu bir Türkiye’yi, iki başlılıktan dolayı kavgaların olduğu bir Türkiye'yi maalesef hep beraber yaşadık. Ama inşallah 16 Nisan ile beraber tüm bu olumsuzlukları geride bırakacağız, daha güçlü ve daha istikrarlı bir ülke olacağız” şeklinde konuştu.

İHA