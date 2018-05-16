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Sağlık olayı çok zahmetli bir iş

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle İnönü Üniversitesinde bir program yapıldı. Programa katılan Vali Ali Kaban, yaptığı konuşmada, “Sağlık olayı doktoruyla, hemşiresiyle, adını bilmediğimiz branşlarıyla çok zahmetli bir iş” dedi.

Sağlık olayı çok zahmetli bir iş

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle İnönü Üniversitesinde bir program yapıldı. Programa katılan Vali Ali Kaban, yaptığı konuşmada, “Sağlık olayı doktoruyla, hemşiresiyle, adını bilmediğimiz branşlarıyla çok zahmetli bir iş” dedi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:08
Sağlık olayı çok zahmetli bir iş

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali Ali Kaban, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Prof. Dr. Rukiye Aylaz ve hemşireler katıldı.

“SİZLER HİZMET ETMEK İÇİN ÇIRPINIYORSUNUZ”

Programa katılan Vali Ali Kaban, yaptığı konuşmasında, “Sağlık olayı doktoruyla, hemşiresiyle, adını bilmediğimiz branşlarıyla çok zahmetli bir iş. Sizler insanlara merhamet ile bakarak inanın evliyalık yapıyorsunuz. Benim gözümde sağlıkta yürekten insana hizmet eden kişi evliya düzeydedir onu ben belirteyim. Bu noktada da sizler özellikle bu işin mutfağındakiler olarak en değerli bir pozisyondasınız. Ben bu anlamda sizlere karşı, bütün sağlık sektöründeki doktorlarımıza, hemşirelerimize ve diğer tıp personeline karşı yapılan her türlü saldırıyı lanetle kınıyorum. Çünkü hakikatten kabul edecek bir durum değildir. Böyle şeyler asla kabul edilemediği gibi mutlak suretle ağır bir şekilde cezalandırılması gereken bir husustur. Çünkü sizler hizmet etmek için çırpınıyorsunuz. Oradaki kendini bilmez,  şuursuz, akli melaikeleri yerinde olmayan tedaviye muhtaç bu insanların saldırısına uğruyorsunuz. Ben buradan tekrar, tekrar kınarken bu vesileyle burada bulunduğum için mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir taraftan hemşireler gününüzü kutlarken, bir taraftan geçtiğimiz Anneler Günü’nü de kutluyorum annelerimizin. Hem hemşire hem anne olanları da iki kere kutluyorum. Bu günler sadece bir gün hatırlanacak bir durum değil biz sizin kıymetinizi biliyoruz.  Tekrar hayırlı uğurlu olsun” sözlerini kaydetti. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaAli Kabanİnönü ÜniversitesiSağlık Sektörü
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