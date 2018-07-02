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“SAĞLIK OCAĞI İSTİYORUZ”

Yeşilyurt ilçesine bağlı olan Kiltepe Mahallesi’nde vatandaş sağlık ocağı istiyor. Vatandaşlar mahalleye yapılması planlanan uyuşturucuyla mücadele kurumu yerine, sağlık ocağı yapılmasını isteyerek yetkililere seslendi. Mehmet Gültekin isimli vatandaş, “Oy isteyen vekillerimiz bizlerin sorunlarına çözüm bulmuyorlarsa biz de mahalle sakinleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek sorunlarımızı anlatırız” dedi.

“SAĞLIK OCAĞI İSTİYORUZ”

Yeşilyurt ilçesine bağlı olan Kiltepe Mahallesi’nde vatandaş sağlık ocağı istiyor. Vatandaşlar mahalleye yapılması planlanan uyuşturucuyla mücadele kurumu yerine, sağlık ocağı yapılmasını isteyerek yetkililere seslendi. Mehmet Gültekin isimli vatandaş, “Oy isteyen vekillerimiz bizlerin sorunlarına çözüm bulmuyorlarsa biz de mahalle sakinleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek sorunlarımızı anlatırız” dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:14
“SAĞLIK OCAĞI İSTİYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş, “Daha önce FETÖ’den kalan 5 katlı binamız var burada uyuşturucuyla mücadele yerine mahalle sakinleri olarak sağlık ocağı yapılmasını istiyoruz. Yaklaşık 2 yıldır mücadele veriyoruz, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından bizlere daha önce '2 bin imza toplayın' demişlerdi. Biz mahalle sakinleri olarak 2 bin 500 adet imza topladık ama bizleri mağdur ediyorlar, siyasetçilerimiz buraya geldiler, bizlerden destek istediler, biz de destek verdik ama şimdi burada uyuşturucuyla mücadele yerine sağlık ocağı istiyoruz. Buradan yaklaşık 5 kilometre uzakta olan sağlık ocağı var. Çarmuzu Sağlık Ocağı ne bize ne de Kiltepe Mahallesi’ne yakın. Yaşlılar, çocuklar, kadınlar nasıl gidecek? Kiltepe Mahallesi nüfus olarak yoğun olan bir yer” ifadelerini kullandı.

Yetkililerden destek isteyen mahalle sakini Derviş Uçar ise, “1961 yıldan beri ben Kiltepe Mahallesi’nde yaşıyorum. Biz mahalle sakini olarak burada sağlık ocağı istiyoruz. Mahallemizde uyuşturucuyla mücadele istemiyoruz, biz vatandaş olarak hizmet istiyoruz” şeklinde konuştu.

“ERDOĞAN'IN YANINA GİDEREK SORUNLARIMIZI ANLATIRIZ”

Mehmet Gültekin isimli vatandaş da “Seçimlerde bizlerden oy isteyen vekillerimiz bizlerin sorunlarına çözüm bulmuyorlarsa biz de mahalle sakinleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek sorunlarımızı anlatırız. Biz mahallemizde sağlık ocağı istiyoruz nüfus yoğunluğu çok ama sağlık ocağımız yok” dedi.

İHA

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Kiltepe MahallesiVatandaş Sağlık Ocağı Istiyor
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