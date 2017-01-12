12 Ocak 2017 Perşembe

Antrenör kursu açılacak

Sağlık İl Müdüründen ziyaret

Malatya Sağlık İl Müdürü Dr. Muhammed Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Malatya’daki sağlık hizmetleri ve projeleri konuşuldu.

12 Ocak 2017 Perşembe 12:03
Sağlık İl Müdüründen ziyaret

  Malatya Sağlık İl Müdürü Dr. Muhammed Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Malatya Sağlık İl Müdürü Dr. Muhammed Duran, Malatya’ya sağlık alanında güzel hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olacağını belirterek, “Buraya Sağlık İl Müdürü olarak atandım. Yaklaşık bir buçuk ay oldu. Malatyalı olmamdan dolayı inşallah Malatya’ya hayırlı hizmetler veririm. Malatya için çok güzel olur inşallah. Sizleri de bu vesileyle ziyaret ettim. İnşallah iyi bir çalışma yaparız” dedi.

YENİ HASTANE KONUSU
  Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sağlık Müdürümüz bir buçuk aylık geçmiş süre içerisinde bir iki toplantıda birlikte olduk. Malatya için bir şeyler yapma gayreti ve çabası içerisinde. Kamu Hastaneleri Genel Sekreterimiz olsun, Sağlık Müdürümüz olsun, Halk Sağlık Müdürümüz olsun, Malatya’nın sağlığı konusunda elimizden gelen gayreti el birliği ile yapmaya gayret edeceğiz. Tabi Malatyamızın en önemli sorunlarından bir tanesi Battalgazi bölgesine yeni bir hastane konusu. O konuda Kamu Hastaneleri Genel Sekreterimiz olsun, Sağlık Müdürümüz olsun, Halk Sağlık Müdürümüz olsun ortak bir çalışma ve çaba içerisindeyiz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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