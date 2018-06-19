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Sağlık çalışanlarına şiddet yine gündemde

Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet için 24 Haziran seçimlerinden sonra yasal düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çeken Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, saldırganın tutuklamasını ve 6 ay sosyal hizmetlerden faydalanmaması gerektiğini kaydetti. Bingöl, sağlık çalışanlarına zor artlarda çalıştığını anlaması için şiddet gösteren saldırganın, aynı hastanede çalıştırılması gerektiğini de ilave etti.

Sağlık çalışanlarına şiddet yine gündemde

Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet için 24 Haziran seçimlerinden sonra yasal düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çeken Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, saldırganın tutuklamasını ve 6 ay sosyal hizmetlerden faydalanmaması gerektiğini kaydetti. Bingöl, sağlık çalışanlarına zor artlarda çalıştığını anlaması için şiddet gösteren saldırganın, aynı hastanede çalıştırılması gerektiğini de ilave etti.

19 Haziran 2018 Salı 11:35
Sağlık çalışanlarına şiddet yine gündemde

Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet devam ediyor. En son Samsun'da özel bir hastanede doktora şiddet uygulanması, doktor ile güvenlik görevlisinin darp edilerek yaralanmasına tepki gösteren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, önemli açıklamalarda bulundu.

Samsun’da sokak serserilerinin doktor ve diğer personellere yaptığı saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Başkan Bingöl, saplık çalışanlarının zor şartlar altında çalıştığına dikkat çekti.

SALDIRIYI SAĞLIK-SEN OLARAK LANETLİYORUZ

Sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddete karşı yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Bingöl, “Zor şartlar altında, bayram demeden, tatil demeden zor şartlar altında çalışan sağlık personellerinin diğer kurumlarda çalışanlarla mukayese edildiğinde hem iş yükü hem de psikolojik olarak görev yaptıklarını biliyor, görevlerini de layıkıyla yaptıklarını görüyoruz. Sağlık çalışanlarına yapılan her saldırıyı Sağlık-Sen olarak lanetliyoruz. Bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor” diye konuştu.

ŞİDDET YANLISI DÜŞÜNCELERİNDEN VAZGEÇERLER

“CMUK’ta (Ceza Muhakemesi Kanunu) yasal bir düzenleme olmadığı için sadece Bakanlığın verdiği sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarda saldırganların tutuklanma tavsiyesi var” olduğunu vurgulayan Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

“Ancak verilen tutuklanma kararı gerçekleştirilmediği için bunun bir caydırıcı özelliği olmadığını görmekteyiz. Bununla ilgili seçimlerden sonra hükümetin yapacağı ilk iş sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilerin kesinlikle ve kesinlikle tutuklanmalı ve biz sendika olarak bunu talep ediyoruz. Tutuklamanın saldırganlar için ve sağlık çalışanlarına şiddet yapacak kişiler için bir caydırıcılık özelliği taşıyacağını düşünüyoruz. Avrupa ülkelerinde uygulanan yasal düzenlemeleri de göz önünde bulundurmamız lazım. Bu yasal düzenlemeler içerisinde saldırgan sosyal güvenceleri başta olmak üzere hastanelerden aldığı hizmeti bir süreliğine ertelenmesi gerekir. Bunun bizim için çok önemli. Öte yandan sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan birisinin sağlık çalışanlarının ne zor şartlarda çalıştığını görmesi açısından ceza olarak hastanede de çalıştırılmalı. Bu cezanın da uygulanması lazım. Böylelikle şiddet yanlısı düşüncelerinden vazgeçerler.”

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSAĞLIK SENMehmet Bingölşiddet
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