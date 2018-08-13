Sağlık bölümlerine yoğun talep var

Prof. Dr. Ömer Bender, son yılarda ülkemizdeki sağlık sektörünün hızlı bir değişim ve büyüme süreci içinde olduğuna dikkat çekerek, “Bu büyüme ve gelişimi her geçen yıl daha iyi gözlemliyoruz. Bu durum, beraberinde sağlık çalışanlarına olan gereksinimi artırıyor. Hızla açılan yeni sağlık kuruluşları doktor ve hemşirelerin yanı sıra, iyi eğitim almış, mesleğine hakim olan sağlık teknikerleri arayışına girmektedirler” dedi.

BU BÖLÜM MEZUNLARI İŞSİZ KALMIYOR

Prof. Dr. Ömer Bender, sağlık kuruluşlarının son yıllarda özellikle; bazı özel branşlara ilgi duyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Son dönemde iki yılık ön lisans programları içerisinde; Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programları, Ağız ve Diş Sağlığı, Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Odyometri, Optisyenlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Yaşlı Bakımı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri gibi programlar ön plana çıkıyor. Bizler de üniversite olarak bu branşlarda yoğunlaştırılmış bir müfredat uygulayarak klinik uygulama imkanı, modern ve donanımlı klinik beceri laboratuvarlarımızda çeşitli simülatörler ve maketler üzerinde uygulama yapma olanağı sunuyoruz. Öğrencilerimizin mesleki uygulama yapabilmeleri için hem özel hem de kamu hastaneleri ile birçok anlaşmalara imza attık. Bu anlaşmalar sonucunda öğrencilerimize gerek İstanbul’da gerekse başka illerdeki hastanelerde staj ve uygulama yapma imkanı sağlıyoruz.”

“ÜNİVERSİTELERİ VE İMKANLARINI ARAŞTIRSIN”

Aday öğrencilerin bugünlerde yoğun bir şekilde üniversite tercihleriyle ilgili çaba gösterdiklerine işaret eden, Prof. Dr. Ömer Bender şöyle konuştu:

“Aday öğrenciler, eğitim görmek istedikleri üniversiteleri araştırırken o üniversitenin paydaşlarını, staj ve iş bulma konusundaki yaklaşımlarını mutlaka araştırmalı. O üniversitenin kamu ve özel sektörle yaptığı kurumsal anlaşmaların olup olmadığını soruşturmalı. Bizler bu konuda aday öğrencilerimize geniş olanaklar sağlıyoruz. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların yanı sıra, çok sayıda özel sağlık kuruluşu, Kızılay gibi kurumlarla yaptığımız işbirliği sayesinde öğrencilerimizin hem staj, hem de iş ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz. Ayrıca eğitim müfredatımızı özel veya kamu sağlık kuruluşlarının yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler sayesinde onların ihtiyaçlarına yönelik olarak revize ediyor ve geliştiriyoruz. Böylece mezunlarımız sektöre katıldıklarında yeni teknoloji ve uygulamalara adaptasyon sorunu yaşamıyor.”

YATAY, DİKEY GEÇİŞ VE KPSS ÖNEMLİ BİR KRİTER

Prof. Dr. Ömer Bender, iki yıllık ön lisans programlarını tercih edecek adayların pek çoğunun özelikle KPSS ve dikey geçişi hedeflediklerinin altını çizerek, “Öğrencilerimizin ilgili yönetmelikler çerçevesinde programlar arasında geçiş yapabilme olanağı bulunduğu gibi, iki yıllık bu programları bitirmelerinin ardından dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapma olanağı da bulunmaktadır. Aday öğrenciler daha eğitime başlamadan önce bu imkânları mutlaka araştırmalı. Ayrıca aday öğrenciler, gitmek istedikleri üniversitede ve ilgili programda KPSS’ye yönelik bir müfredat uygulanıp uygulanmadığını da araştırılarak ilgili bölümü tercih etmeye dikkat etmeliler.”