Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Halk Müdürlüğünün birleştirilmesi kararını değerlendiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, kararın memnuniyet verici olduğunu açıkladı. Başkan Bingöl, “Bu karar daha iyi, daha sağlıklı, işlerin daha da hızlı bir şekilde yürüyebilmesi için önemlidir” dedi.

Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl; Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İl Sağlık ve İl Halk Müdürlüklerinin birleştirilmesi kararını değerlendirdi. Malatya Kamu Hastaneleri İl Sağlık ve İl Halk müdürlüklerinin ayrıyken vatandaşların çok ciddi sıkıntı yaşadığını belirten Başkan Bingöl, bu kurumların görev tanımının yapılmadan 3’e bölündüğünü söyledi.

KARGAŞA YAŞANIYORDU

Bu 3 kurumun ayrı ayrı çalışmasını daha önceden ciddi şekilde eleştirdiklerini ifade eden Başkan Bingöl, “Bunun sonucunda vatandaş sağlıkla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman problemin Sağlık Müdürlüğünde çözeceğini düşünüyordu. Yaklaşık 4,5 yıldır uygulamaya konulan Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurum üçe bölünerek çalışmalar bu şekil yürütülüyordu. Bundan ciddi olarak sağlık alanında Malatya'ya ya da diğer illeri kimin temsil edeceği kargaşası yaşanıyordu. Bu konuyu daha önceden ciddi şekilde eleştirdik. Ve Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu karar ile tekrar bu kurumların tek çatı altında yönetilmesi, tek çatı altında idare edilmesi gündeme geldi” diye konuştu.

CİDDİ PROBLEM OLDUĞUNU GÖRDÜK

Hekim açığının da bu şekilde ortadan kalkacağını düşündüklerini de dile getiren Başkan Bingöl, “Sağlık kurumlarını Malatya Kamu Hastanelerimi temsil ediyor, Halk Sağlığı mı temsil ediyor veya Sağlık Müdürlüğü mü temsil ediyor bilinmiyordu. Biz sağlık alanında çalışanlar dahi görev tanımlarını bilmediğimiz için vatandaşa yansıyan bölümünde de daha ciddi problemlerin olduğunu gördük. Şu anda bu yanlışlıktan dönülmesi ve bir an önce sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulması bizim için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye genelinde de yaklaşık 700-800 tane hekim bununla ilgili asli görevlerini yapacak bir pozisyona gelmiş oldu. Ciddi hekim açığımızı da bu şekil ortadan kaldırılacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

BU DA BİR EKSİKLİK OLARAK GÖRÜNÜYOR

“Bir an önce bununla ilgili yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde devreye konulması gerekiyor” diyen Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

“Hastane bünyesindeki idarecilerin, yöneticilerin de bir an önce atanması resmi olarak prosedürü olarak göreve başlaması daha önemlidir. Bu da bir eksiklik olarak görünüyor. Şu anda bunların görev tanımları yapılmadığı için hastanelerde bir eksiklik olarak görülüyor ve yönetim boşluğu var. Daha önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu hususla ilgili bu yasa içerisinde yeni görevlendirilecek hocaları doçent ve profesörlerin görev almasını dile getirdik. Buraya dışarıdan gelecek hocaların da buraya davet ederek Malatya'daki vatandaşların sağlık alanında ciddi bir destek ve ciddi bir yardım olacağını söyledik. Bu kurumların birleştirilmesi gerçekten bizi yeterince sevindirmiştir ve bu adım memnuniyet verici bir adımdır. Bu karar daha iyi, daha sağlıklı, işlerin daha da hızlı bir şekilde yürüyebilmesi için önemlidir.”

MUTLU SARIGÜL