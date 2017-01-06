Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şu ana kadar hayata geçirdikleri projeleri değerlendirdi. Bir otelin toplantı salonunda kameraların karşısına geçen Başkan Gürkan, sözlerine terör eylemlerini kınayarak başladı.

KİMSEYE BİLEREK YANLIŞ YAPILMADI

Başkan Gürkan, yönetim anlayışlarında nelere dikkat ettiklerini de açıklayarak şunları ifade etti:

“Siyasal sonuçları olan hadiselerle ilgili, Belediye olarak muhakkak il ve ilçe teşkilatımızla, parti teşkilatımızla ilişkiye girer ve ona göre değerlendirme yaparız. İdari sonuçları olan hadiselerle ilgili de, Belediye Başkanı olarak mer’i, anayasa, yasa, yönetmelik, kanun, tüzük, genelgeler ve içtihatlarla ilgili devletimizin, hukuk sisteminin mer’i temelini esas almak üzere işlemini o çerçevede yürütüyoruz. Yönetim anlayışımızda adil, tarafsız, kucaklayıcı, başarı ön koşuluna bağlı yükselme, ehliyet ve liyakate önem veriyoruz. Şu ana kadar kimseye bilerek yanlış yapılmamıştır, adaletsizlik yapılmamıştır, haksızlık yapılmamıştır, ideolojik davranılmamıştır veya partizan bir tutum içerisine girilmemiştir. Bizim hizmet anlayışımız, insanı temel alan bir hizmet anlayışıdır. İnsanın ihtiyaçlar hiyerarşisini esas alan bir yönetim anlayışındayız. Ve buradaki yönetim anlayışımızın temel konu başlıkları nelerdir? Katılımcı belediyeciliktir, sosyal belediyeciliktir, kültürel belediyeciliktir, çevrenin korunması ile ilgili yaklaşımımızdır, hizmetlerin en güzel şekilde vatandaşımıza sunulması anlayışıdır.”

SOSYAL HAYATIMIZIN HER SAFHASINDA BELEDİYE VAR

Sosyal belediyecilik anlayışının insanın sosyal hayatını içerdiğini dile getiren Başkan Gürkan, “Biz katılımcı belediyecilik anlamında hep şunu önemsedik, şehri erdemli ve faziletli şehirler haline getirmek istiyorsanız, muhakkak ki şehri, şehrin değerleriyle yönetmeniz gerekir. Şehrin değerleri nedir? Geçmişidir, sivil toplum örgütleridir, dernekleridir, basınıdır, vatandaşıdır, kanaat önderleri, yerel önderleridir. Bizim yol haritamızın belirlenmesinde bu temel esaslara ve temel düstura çok dikkat ediyoruz. Onun içindir ki, eğer Battalgazi Belediyesi, açık ara ile Türkiye’de fark yaratmış ve bunun neticesinde ödüllerle taçlandırılmışsa, bunun sebebi tesadüf değildir. Diğer bir hizmet anlayışımızın temelinde de sosyal belediyecilik anlayışı vardır. Sosyal belediyecilik anlayışı, insanın sosyal hayatını içerir. Sosyal hayatımızın her safhasında belediye vardır. Belediye, insanın doğumundan ölümüne kadar ve doğmadan önceki süreç ve öldükten sonraki süreci de takip eden bir sosyal yaklaşım anlayışı içerisindedir” ifadelerini kullandı.

HERKES EŞİT HİZMETİNİ ALIR

Yönetim anlayışlarının güneş gibi olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Malatya’nın tarihini, geçmişini bilmeden ve geçmişine sahip çıkmadan, bu işle hemhal olamazsınız. Bir millet, geçmişindeki medeniyeti geleceğe taşıma noktasında, geçmişini bilmeden geleceğe yürüme noktasında bir faaliyet içerisine girerse, istikbali karanlıktır. Ancak, mazisine layık istikbale hazırlanma noktasında gayret ve çaba gösterirse, maziyle birlikte geleceğe gayret gösterirse, işte o zaman bir anlam taşır. Hizmet belediyeciliği noktasında da hizmet anlayışımızın şu olduğunu ifade etmek istiyorum; güneş doğduğu zaman, gözünü kapatmayan, evinde perdesini kapatmayan herkese adil ve adaletli şekilde o ışığı sunar ve herkesi aydınlatır. Bizim yönetim anlayışımız aynen güneş gibidir. Herkes perdesini kapatmayınca, gözünü kapatmayınca, o adil ve adaletli anlayış içerisinde herkes eşit miktarda ve adil noktada hizmetini alır” söylemlerinde bulundu.

300 BİNİ AŞKIN BİR NÜFUS

Başkan Gürkan, “Bizim belediyemiz 300 bini aşkın bir nüfustur. Gündüz nüfusu 550 bini aşkın bir nüfustur. Buradaki insanların sosyal ihtiyaçlarını, kültürel ihtiyaçlarının, ekonomik ihtiyaçlarının, biyolojik anlamdaki ihtiyaçlarının, psikolojik anlamdaki ihtiyaçlarının bütününü düşünerek, ihtiyaçlar hiyerarşisi anlamındaki belirtilen temel kriterleri esas alarak bir hizmet anlayışı benimsedik. Bu hizmet anlayışı içerisinde de her kesim ve herkese de ve coğrafyamızın sınırları içerisindeki her parçaya da hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Belediyemiz bütçe itibariyle de en sağlıklı, en sağlam bütçesi olan belediyelerden bir tanesidir, bunun da altını çizerek söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL