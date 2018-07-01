Malatya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından bu yaz düzenlenmiş olan “Yaz Okulu”nun açılış programı dün gerçekleştirildi. Dün düzenlenen açılış programına Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Müftü Yardımcıları İhsan Mesut Akbaş, Fikriye Özkan, Gençlik Koordinatörü Feyza Uçar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasından sonra ilk sözü Gençlik Koordinatörü Feyza Uçar aldı. Bu yaz Gençlik Merkezinde ortaöğrenim gençliğine yönelik yaz okulu yaptıklarını ifade eden Uçar, eğitimin haftada 3 gün olduğunu söyledi.

KALİTELİ HİZMET VERMEK HEDEFLENDİ

Uçar, “Tashihi-i huruf, tefsir ve hadis derslerinin yer aldığı program haftanın 3 günü olup bir gününü sadece gezi, piknik, yarışma, aile ve kurum ziyareti, kitap kritiği gibi etkinliklere ayırdık” diyerek, “Yaz faaliyetleri bağlamında haftada 3 gün 15-25 yaş arası genç kızlarımıza yönelik adab-ı muaşeret, mecelle okumaları ve Arapça metin okumaları seminerleri başlatılmış olup 8 hafta devam edecektir. Gençlik çalışmalarında görev alan imam, müezzin ve kuran kursu hocalarımızın, gençlik ile ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerinin artırılması noktasında hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenerek kaliteli hizmet vermek hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

RUH DÜNYAMIZI DA BESLEYEN GIDAYA İHTİYACIMIZ VAR

Amaçlarının gençler olduğunu ifade eden Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen ise, “Amacımız gençliğimiz, gençlerimiz. Biz Malatya Müftülüğü ülkemizde toplumu din konusunda aydınlatmak üzere kurulmuş kadim kuruluşumuz Diyanet İşleri Başkanlığının Malatya’daki temsilcisiyiz. Amacımız toplumumuzu, gencimizi, ihtiyarımızı, bütün insanımızı sağlıklı bir şekilde din konusunda aydınlatmak, rehberlik etmek. Sağlam bilgi sağlam inanç. Herkesin kafasına göre din hizmeti sunduğu toplumlarda dinin maksadı hasıl olmaz. Huzur, birlik, bütünlük de meydana gelmez. Sağlıklı dini bilgi önemli. Sağlıklı beden, sağlıklı beslenmeye bağlıdır. Ruh dünyamızı da besleyen gıdaya ihtiyacımız var. İşte bunlar da bizim Allah’ın yarattığı, inşa ettiği bu insan denilen varlığın sağlıklı bir ruh dünyasına sahip olması için onun emirlerinin, yasaklarının, inanç ve ibadet esaslarının o ruh bünyesinde yer bulması önem arz etmektedir” diye konuştu.

OMUZLARIMIZDAKİ YÜK ÇOK BÜYÜK

Sıradan bir medeniyete sahip olmadıklarını belirten Çimen, “Gençliğimiz, geleceğimizdir. Bütün insanlık bu sözü söyler. Ama gelecek bilgili, donanımlı, iyi yetişmiş gençlerle teminat altına alınabilir. Bizim, milletimizin, ülkemizin ve devletimizin bütün tarihi, kültürel varlığımızın bekasında gençliğin önemi büyüktür. Kendi ruh kökleriyle barışık, kendi tarih, kültür ve medeniyetinin sancısını taşıyan, onun kodlarını iyi okuyan gençlerimizle mümkündür. Biz sıradan bir medeniyetin çocukları değiliz. Bizim omuzlarımızdaki yük çok büyük. O yüzden biz bu yükün, bu emanetin bin yıldır omzumuzda olan bu kutsal emanet olan ilâyı Kelimetullah emanetinin farkında olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

FAALİYETLERE SON DÖNEMDE AĞIRLIK VERİLDİ

Malatya’da Gençlik Koordinatörlüğünün kurulduğuna dikkat çeken Çimen, şunları kaydetti:

“Diyanet İşleri Başkanlığımız toplumu din konusunda aydınlatma görevini yürütürken Kur’an kurslarımız, camilerimiz, bunların yanında bazı irşat hizmetlerimiz, bunların yanında gençlere yönelik faaliyetlere son dönemde ağırlık verdi. Ülkemizin bütününde olduğu gibi ilimizde Gençlik Koordinatörlüğü kuruldu. Gerçekten becerikli, üretken kardeşlerimiz olan bir ekibimizle çok güzel bir hizmet yürütüldüğüne inanıyorum. Amacımız bu gençlerimize sağlıklı dini bilgiyi vermek. Bugün bu daha önem arz etmekte. Yakın zamanda 15 Temmuzda yaşadığımız ihanet. Bunun dışında İslam coğrafyasında İslam adına bu milletin çocuklarından oluşturulan katil sürülerinin ortalığı yaşanmaz hale getirdiği İslam coğrafyasındaki bu fotoğrafı gördükten sonra sağlıklı dini bilginin gençlerimize ulaştırılması önem arz etmekte. Dinimizin bakışı ihya bakışıdır. Peygamber efendimizin bize emanet ettiği din ihya hareketidir, imha değil. İslam’ın bu bakışını bizim ecdadımız iyi ortaya koymuş.”

KENDİNİZİ KÜÇÜK GÖRMEYİN

Daha çok gayret içerisinde olmaları gerektiğini dile getiren Çimen, “bugün Müslümanlar İslam’la insanlar arasında insanlık arasında köprü olmak durumundayız. Ama İslam coğrafyasındaki bazı fotoğraflara baktığımızda İslam’la insanlık arasında perde olduklarını görüyoruz. İslam’ın o mütebessim çehresini, İslam’ın ihya bakışını perdeledikleri içi. Bir cana kıymanın bütün insanların canına kıymak olarak gören bir kitabın müntesipleriyiz. Biz bugün İslam’ı iyi anlatmak iyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. İslam’ın ihya bakışını hayata taşımak mecburiyetindeyiz. Gençler siz kendinizi küçük görmeyin. Sıradan hissetmeyin. Siz sıradan bir tarihin bir geçmişin, bir medeniyetin, bir coğrafyanın çocukları değilsiniz. Bin yıldır dünyaya insanlığa İslam’ı yaşayarak muhteşem bir medeniyet armağan etmiş bir tarihin çocuklarısınız. O tarihi o medeniyeti bu güzelliği besleyen din algı ve anlayışımızdan kopmamamız lazım. Bunu zihinlerinize iyi yerleştirin. Bundan koparmanın içerde ve dışarıda birçok gayret keşleri var. Bizim daha çok gayret içerisinde olmamız gerekli. Yahya Kemal’in bir sözü var,’ İnsanda derin bir yaradır, köksüzlük, budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük.’ diyor. Kültür ve medeniyetimizden bağlılığımızı sürdüreceğiz, ruh köklerimizden korkmadan bu hizmeti yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

RÜZGÂRA GÖRE EĞİLEN ADAM DEĞİLDİR MÜSLÜMAN

Çimen, “Hacı Bektaş’ı Veliye addedilen bir söz var. Gök kubbeyi taşıyan direğe sorarlar. Bu kubbeyi nasıl ayakta tutuyorsun diye. Direk şöyle cevap verir, Ayaklarımı yere sağlam basıyorum der. İkincisi dik duruyorum der, üçüncüsü kendimi kubbeden üstün görmüyorum der. Üç güzel duruş. Ayaklarımı yere sağlam basıyorum demeyi bilgi, kabiliyet, donanım olarak anlayacağız. Bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. Dik durmak ise dünya imtihan yeridir, zamana, zemine, rüzgâra göre eğilen adam değildir Müslüman. Ölçüleri vardır, köşeleri rengi vardır. Yumurta gibi değildir, hemen küçük bir eğrilikte kayıp gitmez o köşeleri o çizgileri onun duruşunu belirler” dedi.

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