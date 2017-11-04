04 Kasım 2017 Cumartesi

Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da aralıklı sağanak, Tunceli ile Bingöl'de ise yer yer kuvvetli sağanak yağış ile kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:42
Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor
 Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise yer yer kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir" denildi.

Merkez ayrıca, rüzgarların güneyli yönlerden orta kuvvette, yağış esnasında güney ve güneybatı yönlerden saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklendiğini de aktardı.
HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Sağanak Yağış Ve Kuvvetli Rüzgar Geliyor

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 03 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017