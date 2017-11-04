Merkez ayrıca, rüzgarların güneyli yönlerden orta kuvvette, yağış esnasında güney ve güneybatı yönlerden saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklendiğini de aktardı.
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