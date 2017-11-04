Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise yer yer kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir" denildi.

Merkez ayrıca, rüzgarların güneyli yönlerden orta kuvvette, yağış esnasında güney ve güneybatı yönlerden saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklendiğini de aktardı.

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