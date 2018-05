Sadıkoğlu, TOBB’un yönetiminde yer aldı

Başkanlık seçimlerine tek listeyle gidilen TOBB’un 74. Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Rıfat Hisarcıkloğlu güven tazelerken, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da Türkiye'nin en büyük işadamı örgütü konumundaki TOBB’un yeni yönetimine giren isimlerden biri oldu.

TOBB’da seçimleri ve yeni dönemi değerlendiren Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ülkemizdeki tüm odaların uzlaşmasıyla tek listeyle yapılan çok güzel bir seçim atmosferi yaşadık. Genel kurul delegelerimizin desteği neticesinde mevcut Başkanımız Rifat Hisarcıkloğlu ile birlikte görev yapacak güçlü bir yönetim kurulu görev başına geldi. Kalkınmanın lokomotifi olan iş dünyamıza en iyi şekilde liderlik ederek, ülkemizi 2023 hedeflerine taşımak için birlikte çalışacağız. Yeni görevimiz sayesinde Türkiye’nin sinerjisini Malatya’ya, Malatya’nın talep ve beklentilerini de Ankara’ya en etkin şekilde taşıyacağız” dedi.

74. Genel Kurulda seçilen TOBB Yönetim Kurulu şöyle:

“Rifat Hisarcıklıoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı Başkan)

Salih Zeki Murzioğlu (Samsun TSO Bşk.)

Cengiz Günay (Tekirdağ TSO)

Selçuk Öztürk (Konya TO)

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu (Malatya TSO)

Ali Kopuz (İstanbul TB)

Faik Yavuz (Ankara TB)

Davut Çetin (Antalya TSO)

Mahmut Özgener (İzmir TO)

Öztürk Oran (İstanbul TO)

Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli SO)

Zeki Kıvanç (Adana SO)

Özer Matlı (Bursa TB)

Engin Yeşil (Diyarbakır TB)

Tamer Kıran (İMEAK Deniz TO)”

