Malatyaspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Sadık Çiftpınar, kendi performansı ve kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Kamp sürecinde çok iyi çalıştıklarını belirten Sadık, “İlk yarıda sıkıntılı geçirdiğimiz süreçler oldu tabii ama son iki maçta galip kapatmamız bizim için çok iyi oldu. Ligin ilk yarısını 10. sırada bitirmiş olduk böylelikle. Tabii daha ekstra puanlar da toplayabilirdik. Bizim de yanlışlarımız, hatalarımız oldu. Verilmeyen penaltılarımız ve gollerimiz oldu. Sağlık olsun, biz bulunduğumuz konumdan çok memnunuz. İkinci yarıda daha iyisini yapma adına 10 gündür kamptayız burada. Çok iyi çalışıyoruz takım olarak. İki tane hazırlık maçı oynadık ve eksiklerimizin neler olduğunu gördük. Onların üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah ikinci yarıda da en az ilk yarıda olduğu gibi iyi bir performans sergileyip, alabildiğimiz bütün puanları alarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“EKSİKLERİMİN OLDUĞUNU DA BİLİYORUM”

Genç futbolcu, çok çalışarak milli takım formasını da terletmek istediğini kaydederek, "Ben çalışmaya devam edeceğim. İyi performans sergilemeye de devam edeceğim elimden geldiği kadar. Takdir edilir de davet edilirsem, benim için çok büyük bir gurur kaynağı olur. Milli takımda da mücadele etmenin nasıl bir gurur olduğunu çok iyi biliyorum. Tabi A Milli seviye daha farklı. Eksiklerimin olduğunu da biliyorum. İnşallah eksiklerimi tamamladıktan sonra, o seviyeye gelip A Milli formayı giymek istiyorum” diye konuştu.

İHA