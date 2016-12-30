30 Aralık 2016 Cuma

SADECE TAKVİM DEĞİŞİKLİĞİ

Bir Müslümanın yılbaşı kutlayıp kutlayamayacağına açıklık getiren Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Noel kutlamalarıyla Müslümanların meşgul olmasının kültürel anlamda hafif meşreplikten başka bir şey olmadığını dile getirerek, “Yılbaşı bizim için bir takvim değişikliğinden başka bir şey ifade etmemeli. Eğlenceye vaktimiz yok” dedi.

30 Aralık 2016 Cuma 11:48
SADECE TAKVİM DEĞİŞİKLİĞİ

Her yıl gündeme gelen en önemli konulardan birisi de “Bir Müslüman yılbaşı kutlar mı?” Yılbaşına bir gün kala bir açıklama yaparak bir Müslümanın yılbaşını kutlayıp kutlayamayacağını dile getiren Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, bunun malumun ilanı olan bir şey olduğunu söyledi.

“Noel kutlamaları bizimle alakalı olmayan, bize ait olmayan bir kültürdür, inançtır” diyen Müftü Çimen,  İslam dünyası, İslam coğrafyası can pazarına dönüşmüşken, ülke ve millet zor bir süreçten geçerken, içerde ve dışarıda ihanet şebekeleri bütün faaliyetlerini yürütürken eğlenmenin kendilerine yakışmayacağını söyledi.

MİLLETİMİZE EĞLENMEK YAKIŞMAZ

Yılbaşı kutlamalarının kültürel ve ahlaki yozlaşmanın belirtisi olduğunu kaydeden Müftü Çimen, “Milletimize eğlenmek yakışmaz. Özellikle Noel kutlamaları Müslüman bir toplumda varsa bu kültürel, ahlaki yozlaşmanın belirtisidir. Hele hele böyle bir dönemde, hele hele İslam âleminin, İslam coğrafyasının böyle bir fotoğraf içerisinde Noel kutlamalarıyla Müslümanların meşgul olması bana göre kültürel anlamda hafif meşreplikten başka bir şey değildir. Milletler mensubu oldukları inancın, kültürün, tarihin, medeniyetin sancısını, kaygısını çekmiyorlarsa her şeylerini kaybederler. Bizi biz yapan değerlere bugün dünden daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Yılbaşı bizim için bir takvim değişikliğinden başka bir şey ifade etmemeli. Eğlenceye vaktimiz yok” diye konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
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