Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane ve beraberindeki heyet, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret etti. Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, Prof. Dr. Marcella Frangipane, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevgi Dönmez ve Francesca Belussi'den oluşan heyet, kazı çalışmaları hakkında Rektör Kızılay'a bilgi verdi.

İŞBİRLİĞİ FAYDALI OLUR

Frangipane, 2014 yılında Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO dünya mirası kalıcı listesine alınması için başvuruda bulunduklarını hatırlatarak, başvurunun bir, iki yıl içerisinde sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Arslantepe Höyüğü'nün dünya kalıcı mirası listesine alınmasının hem Malatya hem Doğu Anadolu hem de Türkiye'nin tanıtılması noktasında büyük önem taşıdığını belirten Frangipane, İnönü Üniversitesi ile Roma Üniversitesi arasında arkeoloji alanında işbirliği yapılmasının faydalı olacağını dile getirdi.

DESTEK VERİLECEK

Rektör Kızılay ise, İnönü Üniversitesi ile Roma Üniversitesi arasında arkeolojik alanda yapılacak işbirliğine destek vereceğini ifade ederek, heyete kazı çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Kızılay, ziyaretleri için heyete teşekkür ederek, Prof. Dr. Marcella Frangipane'ye porselen tabak hediye etti.



İHA