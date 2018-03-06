SAÇMALAMAYA DEVAM EDİYORLAR!

Bakanlıkta muhabirlerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Genel bir değerlendirme yapan Aksoy, Bakan Çavuşoğlu'nun Ürdün ziyaretiyle beraber diplomatik ziyaretlerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Cezayir'e yapılan ziyaretin ikili ticaret hacmi açısından önemli olduğunu kaydeden Aksoy, Cezayir'in Adana'da 1 milyar dolarlık yatırım yapmaya karar vermesinin de önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

"İLK TOPLANTI WASHİNGTON'DA"

Aksoy, Hollanda'nın 1915 Olaylarını "soykırım" olarak tanımasını hukuk dışı olarak ifade etti ve "Bu kararın bizim açımızdan hiçbir geçerliliği yoktur, yok hükmündedir. Bu kararların yerel seçimlerden önce yapılması da anlamlı" dedi.

ABD'nin Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı hakkında da değerlendirmede bulunan Aksoy, "Bu karar bizim için büyük bir endişe kaynağıdır. Biz her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız" mesajını verdi.

Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Orta Doğu ziyareti kapsamında oluşturulması planlanan iki ülke arasında çalışma grupları içerisinde Suriye-Menbiç konularının ele alınacağı ilk toplantının 8-9 Mart tarihlerinde Washington'da yapılacağı bilgisini verdi. Aksoy, Türkiye'yi Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın temsil edeceğini belirtti.

"170 BİN KİŞİLİK KAMP KURULUYOR"

Suriye'de devam eden sürecin getirisi olarak insani durumun giderek kötüleştiğini dile getiren Aksoy, BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı 2401 sayılı karara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Astana toplantılarında Doğu Guta bölgesi gerginliği azaltma bölgelerinden biri olarak ilan edilmişti. Ancak rejimin ablukasının sürmesi nedeniyle Doğu Guta'da büyük bir insanı kriz yaşanmakta. 2401 sayılı karara rağmen de Doğu Guta'yı hedef alan rejim saldırılarının devam ettiğini görüyoruz. Biz bu konuda duyduğumuz rahatsızlığı muhattaplarımıza aktardık. Bazı çevrelerin BM'nin bu kararını suistimal etmeye çalıştığını gördük. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, ateşkesin Afrin'i kapsadığı yönündeki iddialarını kabul etmiyoruz. Kararda atıfta bulunulan insanı durumun endişe ortaya çıkardığı bölgeler arasında Afrin adı geçmemektedir. Ayrıca Ateşkes kararının ikinci maddesinde, 'terörle mücadele bu kararın dışındadır' diyor, bizim sürdürdüğümüz harekat sivil terörist ayrımı gözetmeksizin yürüttüğümüz bir harekat değil, onurlu ve milli bir mücadeledir. Suriye topraklarından Türkiye'ye taciz atışları geliyordu. Bu koşullar altında Zeytin Dalı Harekatı bir zorunluluk arz etmişti. Harekata ilişkin 'DEAŞ'la mücadeleye sekte vuruyor' iddialarını kabul etmiyoruz."

Aksoy, Suriye'deki siviller için gerekli tüm insani yardımın yapıldığını, bölgeye sürekli gerekli malzeme gönderildiğini dile getirerek, "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor" açıklamasında bulundu.

SALİH MÜSLÜM İÇİN ALMANYA İLE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

"Salih Müslüm hangi ülkede bulunursa bulunsun peşinden koşmaya devam edeceğiz" diyen Aksoy, Müslüm'ün Çekya'dan ayrıldıktan sonra Almanya'ya geçer geçmez geçici tutuklama talebi ile iadesini istediklerini ifade ederek, "Bakan Çavuşoğlu'nun Almanya ziyaretinde de bu konu ele alınacak" ifadelerini kaydetti.

Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning'in basın toplantısında Türkiye'nin en çok aranan teröristler listesinde bulunan Ferhat Abdi Şahin'in ismini "YPG'li komutan" diye kullanmasına ilişkin düşüncelerini belirten Aksoy, "Pentagon Sözcüsü saçmalamaya devam ediyor. PYD/YPG'nin PKK'nın bir parçası olduğu açıkça ortaya konuldu" dedi.