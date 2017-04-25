25 Nisan 2017 Salı

Malatya’ya şehit ateşi düştü

“Saçma sapan bir iddia”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kaçtığına yönelik iddiaları değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bunun çok saçma sapan bir iddia olduğunu söyledi.

25 Nisan 2017 Salı 11:51
“Saçma sapan bir iddia”

  Söz konusu iddialar hakkında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “İyi ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında darbe gecesi Hayati Yazıcı ve Ertuğrul Kürkçü varmış. Hayati Yazıcı kendisi televizyonlardan anlattı. Darbe olduğunu duyar duymaz uçakta Kılıçdaroğlu, Hayati Yazıcı’ya diyor ki, ‘Darbeyi kim yaparsa yapsın Hayati Bey, biz darbeye karşı seçilmiş Hükümetin yayındayız. Biz hiç merak etmeyin. Biz darbeye karşıyız’ diyor ve milletvekillerini Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderiyor. Onlara ‘Gidin darbeye karşı çıkın’ diyor. Şimdi de diyorlar ki, ‘Neden tankın üzerine çıkmadı?’ Başbakan mı, Cumhurbaşkanı mı, milletvekilleri mi, yoksa Kılıçdaroğlu ile beraber aynı uçakta gelen Hayati Yazıcı mı tankın üzerine çıktı? Bu çok saçma sapan bir iddia” sözlerine yer verdi. 

Ağbaba, “Madem öyle Yenikapı’ya neden Kılıçdaroğlu’nu çağırdınız? Ne için defalarca teşekkür ettiniz? Günlerce CHP teşkilatı neden ziyaret edildi? Onun için bunlar doğru söylemler değildir” ifadelerinde bulundu.

TAHİR ÖZÇELİK
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