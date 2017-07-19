Malatya Berberler ve Kuaförler Odası tarafından organize edilen Renklendirme ve Topuz Eğitimi, Malatyalı kuaförler tarafından büyük beğeni topladı. Dün bir otelde gerçekleştirilen ve çok sayıda kadın kuaförünün katıldığı Renklendirme ve Topuz Eğitimi, bir gün devam etti. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, bu tür eğitim hizmetlerine oda olarak önem verdiklerini kaydetti.

GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLACAĞINA İNANIYORUM

Bu gibi eğitimlerle hem kuaförleri eğittiklerini hem de Malatya’yı tanıttıklarını dile getiren Başkan Toptaş, “Eğitimlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugünde Aykut Çandalı’yla renklendirme eğitimi Cengiz Korkuç’la topuz eğitimi dolu dolu geçeceğine ve güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum. Malatya Berberler ve Kuaförler Odası olarak bu şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz. Bugün eğitimimize destek veren firma yetkililerine, eğitmenlerimize teşekkür ediyorum ve Malatya’mıza hoş geldiniz diyorum. Eğitmenlerimize Malatya’yı gezdirdiğimizde burayı çok beğendiler. Aykut Bey bugüne kadar daha önce hiç Malatya’ya gelmediğini söyledi. Biz geçen hafta yine yaptığımız eğitim çalışmalarımızda hem Malatya’yı hem de Malatya kayısısını tanıtmak istiyoruz. Ayrıca bu tür etkinliklerle kuaförlerimize eğitim vermek için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz” diye konuştu.

ÖN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK

Daha sonra söz alan ve renklendirme üzerinde çalışmaları olduğunu ifade eden Renklendirme Uzmanı Aykut Çandarlı, “Bizler tüm Türkiye’yi dolaşarak bütün illerde eğitimler veriyoruz. Amacımız eğitimin çok önemli olduğunu anlatmak, katılımcılara nasıl faydalı olabiliriz bunun çalışması içerisindeyiz. O yüzden başkanımızın dediği gibi buraya ilk defa geliyorum. Gerçekten çok güzel bir şehirde yaşıyorsunuz. Bende İzmir’de ikamet ediyorum. Şu an için renklendirme ve topuz üzerine çalışmamız var. Dün ön hazırlıklarımızı yaptık. Sağ olsun başkanımız fırsat bulmuşken Malatya’yı bizlere tanıttı. 3 konu mankeni üzerinde bu arkadaşlar ile eğitimlerimizi uygulamış olacağız. Burada meslektaşlarım ile akşama kadar bulunacağımdan ben mutluyum. Kendilerini sıkmadan çok keyifli bir eğitimi başarılı şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Onları yönelteceği tüm sorulara da açık bir şekilde cevaplar yönelteceğiz” şeklinde konuştu.

ZİRVEDE KALMAK ZORDUR

Malatya’nın kendileri için artık yeni bir bölge olduğunu söyleyen Çandarlı, “İnşallah bundan sonra sık sık Malatya’ya geleceğiz. Eğitimlerimiz bir seferde kalmayacaktır. Biz nasıl Türkiye’de 30 bin salona hizmet veriyorsak bunlar arasında Malatya artık yeni bir bölgedir bizim için. Kendilerine öncelikle başarılar diliyorum. Çünkü birincilik güzel bir duygudur. Ben her zaman şunu derim hep zirvede kalmak zordur. İnsanın başı döner, ama bir altta kalan hep zirveyi takip eder. O yüzden böyle bir rekabet her zaman çok önemlidir. Herkesin tabii başarıyı kovalamasını istiyoruz. Biz istedikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Yeter ki isteyelim. Ama bu sektörde çalışıyorsak bu mesleğe gerçekten çok aşık olmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

TOPUZ EĞİTİMİ VERMEYE GELDİK

Topuz Uzmanı Cengiz Korkuç ise, “Başkanımız vesilesiyle Malatyalı kuaför arkadaşlarımıza güzel bir topuz eğitimi vermeye geldik. Herkese keyifli dakikalar dilerim” dedi.













MUTLU SARIGÜL