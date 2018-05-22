Sabah Yazarlar Kulübü Malatya'da

Malatya Büyükşehir Belediyesi sanat merkezinde yapılan panele Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Genel sekreter Ercan Turan ve çok sayıda STK temsilcileri ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Panelde söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat SABAH Gazetesinin seçim sürecinde yaptığı bu panellerin çok önemli olduğunu söyleyerek, “25 Haziranda ülkede yeni bir sistem olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile parlamento sadece yasama yapacak yürütme tamamı ile cumhurbaşkanı iradesinde olacak. Yeni sistemde hükümet güvenoyu alacak, almayacak derdimiz olamayacak. Yeni sistem ile yasama ve yürütme daha hızlı olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem liderimizi hem de aday gösterilen Milletvekillerimizi desteklememiz lazım “ diye konuştu.

Faruk Erdem, “Her seçim çok önemlidir ancak 24 Haziran seçimi bugüne kadar yapılmış seçimlerden çok daha önemlidir. Çünkü sandık başına gittiğimizde biz daha müreffeh yarınlarını görebilen, yarınlarına daha emin ve güvenle bakabilen 2023-2051 belki 2071 hedeflerini yakalayacak bir Türkiye’yi mi seçeceğiz yoksa kaosların koalisyon ve ekonomik krizlerinin olduğu bir Türkiye’yi mi seçeceğiz buna karar vereceğiz” dedi.

Dr. İsmail Çağlar, “24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmasını göreceğiz. Türkiye de erken seçim kararı alındığından beri batı medyasında Türkiye hakkında çıkan haberler arttı. Zaten uzunca bir süredir Türkiye batının önemli gündem maddelerinden biriydi. Erken seçim kararı alındıktan sonra daha fazla Türkiye’den bahsetmeye başladılar. Türkiye’nin seçim meselesi sadece Türkiye’nin meselesi değil. Nasıl ki bizim gazetelerimizde bu konuyla ilgili yorumlar yapılıyor, yazılıp çiziliyorsa batı medyası da adeta sanki bu mesele kendilerinin bir iç meselesi gibi, kendilerini direk doğrudan ilgilendiren bir seçimmiş gibi batı şehirlerinde gazetelerinde televizyonlarında sabah akşam konuşuyorlar. Türkiye’nin dört tarafı sorunlarla çevrili ve Türkiye’nin sırtını dönemeyeceği yokmuş gibi yapamayacak konumda. Dört tarafımız düşmanla çevrili değil fakat dört tarafımız çözmemiz gereken sorunlarla çevrilidir. Türkiye’nin bu sorunlarını çözecek güçte ve kapasitededir ancak bunu hayata geçirmek için 24 haziran seçimlerinin kriz oluşturacak kaos çıkartacak bir tablonun çıkmaması gerekiyor. Bu seçimin önemli noktalarından biri budur” diye konuştu.

Prof. Dr. Kerem Alkın, “Avrupa tarzı parlamenter sistem 2’nci dünya savaşından sonra önemli bir tartışma konusudur. 1960’lardan bu yana Türk siyasetine damga vurmuş Türkiye’ye büyük dönüşüm yaşatma gayretinde olan tüm siyasetçiler bu konuyu açmışlardır. Özel bunu hayata geçirme konusunda ciddi çaba sarf etmiştir. Âmâ o günün siyasi koşulları Özal’a bu süreci tamamlama imkânı verememiştir. 1960’lardan bu yana Türkiye’nin hararetle konuştuğu Türkiye için yararlı olacağına yürekten inanan siyasetçilerin gündeme getirdiği bir konu şu anda hayat buluyor. Yeni modelde Üçlü kararname diye bir model yok. Geçmişte bakanlar kurulu oluşturulurken bile bir takım oy ve seçmene bağlı matematiksel modeller uygulanırdı. Âmâ şimdi profesyonel bir bakanlar kurulu ile Türkiye hızlı bir süreç yaşayacak” dedi.

Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, “Güçlü bir lider ve onunla uyumlu çalışabilecek güçlü bir parlamento için bu seçim çok önemli. Son 10-15 yıllık sürece şöyle bir bakın 3 referandumla anayasayı yeniden yazdık. Devleti elden geçiriyoruz. Bu seçim önemli seçimler sıralamasının en önemli halkası. Kırılgan ekonomiden sağlam ekonomiye geçmek yurt dışında daha iyi temsil edilmesini sağlamak ülkede bir hükümet sorununu ortadan kaldırmak gibi birçok haklı sebebi var.

15 Temmuz’da Türkiye’de bir iç savaş provası denendi. 15 Temmuz’da ne atlattığımızın lütfen farkına varın. Eğer 15 Temmuz gecesi cumhurbaşkanını öldürmek üzere gönderilmiş timler vardıkları adrese 1 saat daha önce varmış olsalardı bu gün Türkiye’de ya FETÖ’cülerin kontrolünde hepimiz tuhaf bir yönetimin altında bulunacaktık ya da yüksek ihtimal iç savaşla savrulmuş bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktık. Türkiye iç savaş ihtimalinden 1 saat ile kurtuldu. Bu şaka değil. Ne demek iç savaş ihtimalinden bugün İstanbul Halep gibi Malatya’ da bık gibi olabilirdi. Bunun eşiğinden döndük.

Türkiye kendisini yeniden yaratmak istiyor. Kendi kaderini kendi tayin etmek istiyor. Bu pahalı bir şey. Bu kolay değil. İşte bu şimdi kur üzerinden Türkiye’ye yüklenmeyi tutunda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’na karşı tutumları hep bu yüzden.

Türkiye 24 Haziran’da şayet istediği istikrarlı tabloyu yakalayamaz ise kendisini yaratma şansını elinden kaçırmış olur” dedi.

Ozan Ceyhun, “Türkiye’deki erken seçim kararı Türkiye kadar Avrupa dada şaşkınlık yarattı. Özelikle Türkiye’ye karşı olanlar bunu hiç beklemiyorlardı. Onların planlarında 2019 kasım ayında bu işi bitirmek vardı. Mesela Avusturya’nın Fransa’nın Hollanda’nın başbakanları Türkiye ve Türklere olan karşıtlarıyla nam salmış bu kişilerin ülkesinde PKK’nın ve Ak partinin karşısındaki tüm partilerin seçim çalışması yapması serbest. Âmâ AK Parti’ye yasak. AK Parti’nin karşısında, Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında kim varsa canı gönülden destekliyorlar. Acaba Recep Tayyip Erdoğan’ı nasıl deviririz onun hesabını yapıyorlar.

Referandum döneminde hayır oyu verilmesi için Avrupa gazeteleri Türkçe yayınlar yaptılar oradaki seçmenlerin hayır oyu vermesini sağlamak için ‘Atatürk olsa hayır’ dedi manşetleri attılar.

Bu gazetelere dünyanın paralarını da verseniz ufacık bir köşenizde ben Recep Tayyip Erdoğan için Türkçe ilan vermek istiyorum deseniz bunu yaptırmazlar. Referandumu tarihi başarı yakalanmasına rağmen Erdoğan’ın kıl payı zaferi seçim hilesi diye yazdılar. Hazır olun 25 Haziranda da bu manşetleri atacaklar. Cumhurbaşkanımız tabi ki 1 turda kazanacak ve inşallah mecliste de ak parti çoğunluğu olacak ama göreceksiniz Avrupa medyasında bize karşı olanlar seçim sahtekarlığı seçim hilesi diye manşetler atacaklar” diye konuştu.

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