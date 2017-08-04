04 Ağustos 2017 Cuma

Saat 10.00 ile 16.00 arasında DIŞARI ÇIKMAYIN

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya’da uzmanlar vatandaşları güneşin en tepede olduğu saatlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

04 Ağustos 2017 Cuma 11:01
Saat 10.00 ile 16.00 arasında DIŞARI ÇIKMAYIN

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu olacağı belirtilerek sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 5 derece üzerinde seyredeceği ifade edildi.

Malatya’da hava sıcaklıklarının 42 dereceye kadar çıkacağını ifade eden yetkililer sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarılarda bulundular. Özellikle yaşlıları, çocukları ve kronik hastalığı bulunan vatandaşları saat 10.00 ila 16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda uyaran yetkililer, vatandaşların dikkatli davranmalarını istiyor. 

İHA
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