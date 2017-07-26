26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Saadet Partisi’nden Büyük Kudüs Mitingine davet

Saadet Partisi’nin organize ettiği Büyük Kudüs Mitingi öncesi Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk bir açıklamada bulundu ve Malatyalıları Türk bayrağı ve Filistin bayrakları ile 30 Temmuz Pazar günü saat 17.00’de İstanbul Yenikapı meydanına davet etti.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:02
Saadet Partisi’nden Büyük Kudüs Mitingine davet

  Asiltürk, “Aziz milletimiz, Filistin kan ağlıyor, Kudüs’te yüreklerimiz tutsak. Mescid-i Aksa kuşatma altında. Kardeşlerimizin acı haberlerini  almakla her gün kahroluyoruz. Öfkemiz dinmiyor, görüntüler karşısında yerimizde duramıyoruz. İlk kıblemize girişler Siyonist işgalciler tarafından engelleniyor. Filistin hepimizin derdi, bütün Müslümanların sahip çıkmakla yükümlü olduğu bir emanettir. Bu millet bundan önce göstermiştir ki, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun Filistin ayıran değil birleştiren ortak bir noktadır. 2 milyar Müslüman Mescid-i Aksa’ya yapılanlara karşı kayıtsız kalamaz. Birbirimizden bazı açılardan farklı düşünebiliriz. Farklı yol haritalarıyla sorunların çözülebileceğine dair kanaatlerimiz de olabilir. Ancak Filistin davası bütün bunların üstündedir. Ortadoğu’da akan kanın baş sorumlusu terör devleti Siyonist İsrail’dir. Bu Siyonist işgalcilere karşı söyleyeceklerimiz elbette var. Bu pervasızlığa dur diyecek iradeye tabi ki sahibiz. İşte bu duruşumuzu göstermek, milletimizin sesini güçlü bir şekilde bütün dünyaya duyurmak için hep birlikte 30 Temmuz saat 17.00’de Yenikapı’da buluşuyoruz. Sadece bağımsızlığımızın sembolü Türk bayraklarımızla ve Filistin bayraklarıyla meydanı dolduracağız. Kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bütün dünyaya hep birlikte haykıracağız. Tüm siyasi parti ve STK’ların da davetli olduğu ‘Büyük Kudüs Mitingi’ne’ Tüm Malatyalılar da bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
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