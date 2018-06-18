SAADET PARTİSİ’NDE BAYRAMLAŞMA

Bayramlaşma programına, Saadet Partisi İl Başkanı Osman Marasallı, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, Saadet Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Kaya Asiltürk, 2. Sıra Milletvekili Adayı Abuzer Göğüs, 3. Sıra Milletvekili Adayı Yunus Savaş, 4. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Parlakyıldız, 5. Sıra Milletvekili Adayı Muhammet İkbal Yıldız, 6. Sıra Milletvekili Adayı Adnan Özdemir ve partililer katıldı.

Saadet Partisi İl Başkanı Osman Marasallı, “Biz bu bayramı bayram olarak kutlayacağız ama Müslümanların içinde bulunduğu durumu göz ardı etmeyeceğiz. Bunların düzeltilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben bu vesileyle tekrar bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını cenabı Allahtan niyaz ederim” şeklinde konuştu.

“GERÇEK MİLLİ GÖRÜŞÇÜLERLE GERÇEK OLMAYANLARI MİLLET ANLAYACAK”

Saadet Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Kaya Asiltürk, “30 günde yaptığınız bütün ibadetleri dergahında kabul etsin inşallah. Bayramınız mübarek olsun. Bu ramazanın bir farklı özelliği daha vardı. Türkiye de önümüzdeki dönemde ülkeyi yönetecek olan hükümetin seçileceği baskın erken seçim kararının alındığı ve 30 gün evvelden bütün siyasi partilerin bunun yanında da milli görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisinden sahada esnafla, vatandaşla nasıl bir yönetim düşündüğü konusunda kendisini anlatmaya çalıştığı bir dönemdi. Elhamdülillah hem oruçlu olarak hem de Rabbimin emrettiği ibadetleri yaparak hem de cihat arzusuyla hakkı söylemeye hakkı tebliğ etmeye gayret ettik. inşallah Cenabı Allah insanların üzerine tesirini hak eder diye dua ettik. Bugünden sonra, yaklaşık sekiz gün sonra yani bugün dahil olmak üzere haftaya bugün seçime bir gün olmuş bir gün olacak” şeklinde ifade etti.

SURUÇTA YAŞANAN OLAY…

Suruç’ta yaşanan olaya ilişkin de konuşan Asiltürk, “Ülkeyi yönetenlerin, iktidar partisinde olan bakanların Kurtuluş Savaşı veya Çanakkale Savaşı adı altında kendi üyelerini yönlendirdiği ve kızıştırdığı bir ortam değildir. Seçimler başlarken Ankara da kardeşlerimizin kafasını, gözünü kırdılar. Ülkede emniyeti sağlamakla görevli polis memurları, ambulansın şoföründen anahtar alarak emir gelmeden ben bu ambulansı göndermem diye neredeyse ambulansın tekerinin önünde yattılar kim emrediyorsa. İki gün önce Suruç’ta yaşanan olay gerçekten bir Müslüman’ın tek bir damla kanı dünyanın hiçbir makamından daha değerli değildir. Dört kişi hayatını kaybetti. Artık başımızda olan insanların söylemlerini değiştirmeleri gerekir. Bundan sonra son bir haftada tam seçimlerin kızıştığı ortamda bütün siyasi parti adaylarının ve seçmenlerinin kendilerine çeki düzen vermesi ve böyle bir olaya tevessül etmemesi gerekir” ifadelerini kullandı.

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