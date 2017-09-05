Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile birlikte servis taşımacılığının belli bir düzen altına alınması amacıyla, konunun UKOME toplantısında değerlendirildiği ve belli sayıda S Plakanın tahsis edildiği belirtildi.

Ayrıca, UKOME kararı ile Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçeleri kendi ilçe Belediye sınırları içerisinde servis taşımalarında, taşımacının adresinin bulunduğu yerleşim yerinin esas alındığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, Akçadağ’a 200, Arapgir’e 100, Arguvan’a 100, Darende’ye 150, Doğanşehir’e 200, Doğanyol’a 100, Hekimhan’a 200, Kale’ye 100, Kuluncak’a 100, Pütürge’ye 100 ve Yazıhan’a komisyonca uygun görülen S plaka sayısının 100 olduğu ifade edilerek, belirtilen sayı doğrultusunda daha önceki yıllarda S Plaka tahsis işlemlerinin kısmen yapıldığı, geri kalan sınırlı sayıdaki S Plaka tahsis çalışmalarının ise Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçelerinde Ağustos ayı itibariyle başladığı ve işlemlerin 31.12.2017 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Öte yandan, S Ticari Plakalı Servis Taşımacılığı Yönetmeliği kapsamında, servis taşımacılığı faaliyetinde bulunacak taşımacıların mağduriyet yaşamamaları amacıyla, konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığına müracaat edebilecekleri bildirildi.

İHA