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RUSYA'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Türkiye ile Afrin konusunda kontak halinde olduğu ve ABD’nin Suriye'de provokasyon yaptığı ifade edildi.

RUSYA'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Türkiye ile Afrin konusunda kontak halinde olduğu ve ABD’nin Suriye'de provokasyon yaptığı ifade edildi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 15:33
RUSYA'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

Rusya’dan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Afrin’deki operasyonu yakından takip ettiğini, Kremlin’in Türkiye ve Suriye ile iletişim halinde olduğunu belirtti.
Peskov, "Operasyonu en dikkatli şekilde izliyoruz, Rus temsilcileri, diğer konular da dahil olmak üzere Suriyeli ve Türk liderlerle temas halinde. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma ilkesinin temel olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Afrin bölgesindeki operasyonunun insani yönlerini de yakından takip ediyoruz" diye konuştu


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik tutumunu 'provokasyon' olarak değerlendirerek, "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor" dedi.busabahmalatya.com 

İHA

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RusyaAfrinTskMalatyaBusabahmalatya.com
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