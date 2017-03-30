Son günlerde Türkiye’nin gündemini oldukça meşgul eden evlilik programlarının akıbeti merakla beklenirken, konuyu bugüne kadar özellikle görsel ve yazılı medya fazlasıyla duyurdu. Evlilik programlarına yönelik yapılan araştırmalara göre, Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yapılan şikayetlerin büyük bölümünü izdivaç programlarının oluşturduğu ortaya çıktı. Toplumun değer yargılarını bozduğu ve evlilik kurumuna zarar verdiği iddia edilen bu programların yayından kaldırılacağı haberleri son dönemde yazılı ve görsel medyada oldukça sık bir şekilde gündeme geldi.

CEZA KESİLDİ, SIRADA TOPLANTI VAR

Türkiye'de hem en çok izlenen hem de en çok şikâyet edilen yayınlar arasında yer alan evlilik programlarında yaşananların basında sık sık yer almasının yanı sıra RTÜK’ün bu programlara kestiği cezalarında medyada hayli gündem olduğu saptandı. Son olarak evlilik programlarının Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kaldırılacağı haberleri gündeme gelirken, RTÜK’ün bu programların yayınlandığı kanalların yöneticileri ile toplantı yapması da öne çıkan haberler arasında yer aldı.

TAKİPÇİLİK YAPIYORUZ

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da çalışan kadınlar dışında ev hanımlarının en çok izlediği programlar arasında izdivaç programları yer alıyor. Hem izleyip hem eleştiren ev hanımları gençlere ise kesinlikle tavsiye etmiyor. BUSABAH’a konuşan Şükran Çok, “Evde temizlik yapıldıktan sonra televizyon başına geçiyoruz. İzlediğimiz ve ev tek olduğumuz o saatlerde bir tek evlilik programları cazip geliyor. Çoğu zaman sadece eğlenmek amaçlı izliyoruz ama merak da ediyoruz. Takipçilik yapıyoruz. Ertesi günü beklediğimiz zamanlar çok oluyor. Benim 4 tane çocuğum var ve hepsi yetişkin olmasına rağmen evde olduklarında televizyonu pek açmıyorum. Çünkü onlar zaten izlemedikleri için bende onlara eşlik ediyorum” dedi.

BİZ KADINLARI ETKİLEMEZ

Programlarda özellikle doğu kültürüne aykırı birçok ayrıntı yer aldığını belirten Çok, “Aslında biz ev hanımlarının da izlememesi gerekir. Ben hiç RTÜK’ü arayıp şikayet etmedim ancak kendi kendime fazlasıyla söylendiğim olmuştur. Çünkü oraya çıkan kişilerde benim evladım yaşında. Ve ben o gençlerin bin bir türlü hale girmesini istemiyorum. Bazen eğlence dışına çıkıldığı da oluyor o programlarda. RTÜK bu programları kaldırırsa, biz kadınları etkilemez diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

TELEVİZYON RENKLİ BİR DÜNYA

Bir başka ev kadını Fidan Şahin ise evlilik programlarının artık izleme alışkanlığı yaptığını savundu. Şahin, “Evde geçen boş vaktimizi değerlendirmenin bir yolu televizyon izlemek. İzlediğimiz saatlerde denk gelen programlarda bunlar. Evin içerisinde bir ses olsun diye izlediğim bile oluyor. Bazen kendimi kaptırabiliyorum. Ama çocuklarımız ve bakmakla yükümlü olduğum aileme daha fazla zaman harcıyorum. Bu da beni izlediğim programlar yüzünden rahatsız etmiyor. Benim yaşı küçük çocuklarım var. Asla onlar evdeyken, o programları açmıyorum. Gençlerin hobi olarak kendilerine farklı şeyler kazandırması gerektiğini düşünüyorum. Evet, televizyon renkli bir dünya ancak hayatta çok daha önemli kazanımlar olmalı” ifadelerini kullandı.

YEMEK YA DA BELGESEL PROGRAMI İZLESİNLER

RTÜK’e birkaç defa şikayet telefonu açtığını söyleyen ev hanımı Tülay Geçmez de, “Ben bu tür programların yayından kaldırılması taraftarıyım. Çünkü seyir zevkini düşürecek derece kötü görüntü veriyorlar. Birbirleriyle tartışıp, ağza alınmayacak kelimeler sarf ediyorlar. Hepimizin çocukları var. Büyük konuşmamak gerekir ama ben asla gençlerimizin bu tür programlarda yer almayı bırakın izlemelerini bile istemem. Bir televizyon programında olması gereken tek şey bir şeyler öğretebilmesidir. Eğer illa ki televizyon izleyeceklerse, açıp bir yemek programı ya da belgesel programı izlesinler. Dizilerde de Türkiye’nin gerçeklerinin yansıtılmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla dizilerden etkilenen yüzlerce gencimizi istemediğimiz noktalarda bulabiliyoruz. Buradan benim gibi annelere tavsiyem, çocuklarına belli bir yaştan sonra çizgi film bile izletmesinler. Hayal dünyalarını, bırakın kendileri yaratsınlar. Çizgi filmler hariç diğer programları ve dizileri onlardan kaçırın” şeklinde konuşmasını noktaladı.

TAHİR ÖZÇELİK