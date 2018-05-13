Riskli gebelik eğitimi verildi

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Riskli Gebelik Eğitimi ile Aile Hekimlerine Yönelik Kanserde Erken Teşhis ve Farkındalık Eğitimi” verildi. Eski Halk Sağlığı İl Müdürlüğü toplantı salonunda verilen 3 günlük eğitimin sonunda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, göreve geldiklerinden bugüne kadar riskli gebelik konusunda aile hekimlerinin eğitim almalarını planladıklarını söyledi.

AİLE HEKİMLERİ RİSKLİ GEBELİĞİ TAKİP ETMESİ GEREKİYOR

Aile hekimlerinin biraz bilgilerinin güncellenmesini istediklerini ifade eden Doç. Dr. Bentli, “Daha önce eğitim verilmişti ancak biz bunun güncellemesini sağlamak istedik. Riskli gebelik bizim için hem anne ölümlerini hem de bebek ölümlerini azaltmak için aile hekimlerinin kendi bölgesindeki riskli gebeliklerin doğum uzmanı veya üniversite hastanesine gönderdiği hastalar dahi olsa kendisinin de takip etmesi gerekiyor. Hekimlerimiz bu durumdaki gebeyi mutlaka uzmana gönderecek ama kendisi de hastanın kadın doğum uzmanına gidip geldikten sonra hangi durumlar gelişmiş, gerekli takiplerde yapmış mı diye aile hekimlerinin böyle bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğu olan bir hekimin de bu konuda bilgi sahibi olmasını istedik. Bu nedenle de üniversite hocalarımız ve biz kendi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hocalarımızla birlikte böyle bir eğitim planladık” diye konuştu.

3 GÜN SÜREN BİR EĞİTİM YAPTIK

Doç. Dr. Bentli, “Bununla birlikte özellikle Kanserde erken teşhisin önemini vurgulamak için yine İnönü Üniversitesi'nden Onkoloji hocalarımız programın bir bölümünde de aile hekimleri bize bu konuda bilgi veriyorlar. Düzenlediğimiz hizmet içi eğitimin suresi ise yaklaşık 2,5 saat olarak belirledik. Bütün aile hekimlerine aynı anda toplamamız hem mekân olarak yetersiz hem de verilecek hizmeti aksatacağı için programı 3’e bölerek yapmayı arzu ettik. Her aile sağlığı hekimliğinde bir hekime alarak üç gün süren bir eğitim yaptık. Böylelikle hem hizmetleri aksatmadık hem de bütün doktorlarımız eğitim almış oldu. Bu eğitimleri inşallah başka konularda da devam ettireceğim bitirmeyi planlıyoruz. Yine üniversitemizin bu konuda bize çok önemli katkılarda destekleri oluyor. Hocalarımıza aradığımızda hemen gelerek eğitim konusunda bizlere destek veriyorlar” şeklinde konuştu.

BAZI UYGULAMALAR YAPIYORUZ

Eğitimde sezaryenden da bahsettiklerini ifade eden Doç. Dr. Bentli, “Bunun yanında bizim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de hocalarımız var. Amacımız burada aile hekimlerinin hasta takip ederken mevcut bilgilerini güncelleyip daha iyi sağlık hizmeti sunabilmelerini sağlamaktır. Bunu yaparken aile hekimlerimiz bazı özellikle şeker hastalığı tansiyon veya başka bir kronik hastalığı olan gebelik durumundaki bir hastalığınız varsa bunu da özellikle doğumdan sonra da hekimlerini görmesini istiyoruz. Ayrıca bu eğitim içerisinde sezaryen durumundan da bahsediyoruz. Tabi riskli gebelik ise çoğu zaman normal doğum beklemeden çocuğun almak gerekiyor o zaman sezaryen oluyor ama biz burada da ilimizde maalesef normal doğum oranları hala çok düşük olduğu için onu da yükseltmek için burada bazı uygulamalar yapıyoruz. Antibiyotik kullanımı konusunda da hızlı antijen testi başladıktan sonra 2016-2017 yılları arasında ne kadar antibiyotik kullanıldığını verilerini alabilirsek bununla ilgili de bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

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