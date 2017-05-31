Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı arasında “Baraj Bendinin Yıkılması Halinde Su Altında Kalabilecek Alanların Belirlenmesi” konulu yüksek öncelikli 3 yıl sürecek projenin protokolü imzalandı. SAÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYM) Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda proje yürütücüsü olan Doç. Dr. Emrah Doğan, proje ile Türkiye’deki deprem açısından riskli barajların tespitinin yapılacağını belirterek, barajların yıkılması durumunda taşkın miktarının ve yayılma alanlarının araştırılacağını söyledi.

NET BİR SAYI YOK

Doç. Dr. Doğan yaptığı açıklamada, “DSİ kaynaklarına göre Türkiye’de bulunan 698 adet barajın tamamına bakmayacağız. Şu an net bir sayı veremiyoruz. Çünkü tehlike arz eden barajların tespit edilmesi gerekiyor. Diri fay haritaları var, onlara bakacağız. Bu diri fayların birinci dereceden deprem riski oluşturduğu bölgelerde bulunan barajlar belirlenecek. Daha sonra bu barajlarda zemin ve yapısal kusurların, çatlakların, borulanmaların vb. olup olmadığına bakılacak. Tehlike arz ediyorsa, bu barajların yıkılması durumunda nerelere kadar taşkın yayılabilir, taşkın derinliği ne olabilir, taşkın neden olan baraj kusuru ne olabilir, taşkının altındaki riskli alanların tespiti yapılıp buna bağlı olarak da taşkın risk yönetim planları hazırlanacak. Taşkın suların yayıldığı alanlarda ilçe, köy, kasaba olabilir. Hazırlanacak taşkın risk yönetim planları ile buralardaki riski azaltmaya yönelik önlemler alınması gündeme gelebilecek. Alınması gereken önlemler ve tedbirlere de proje sonuç raporunda yer alacak” dedi.

İLK OLARAK DOLGU BARAJLAR İNCELENECEK

Barajlar incelenirken öncelikle toprak dolgu barajlara bakacaklarını aktaran Doç. Dr. Doğan, “İlk etapta toprak ve kaya dolgu barajlarını inceleyeceğiz. Çünkü dünyada yıkılan barajların yüzde 70’i toprak dolgu barajlar. Türkiye’de henüz işletme halindeyken yıkılan bir baraj yok. Ancak, 5 Mayıs 1986 Sürgü depreminden zarar gören Malatya’daki Sürgü Barajı var. Riskli barajların belirlenip, taşkın risk yönetim planlarının hazırlanması gerekiyor. Barajlar gediklenme ve suyun üzerinden aşması neticesinde yıkılabiliyor. Dolayısıyla iki adet yıkılma senaryosu olacak” diye konuştu.

İHA