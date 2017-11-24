2 gün sürecek olan 1’inci Uluslararası Assam İslam Birliği Kongresi’nin ilk günü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla gerçekleşti. Kongrede, geçmişten günümüze yönetim biçimleri ve dünya siyasetindeki güncel sorunlar üzerine çözüm önerileri geliştirildi. Bakırköy’deki bir otelde gerçekleşen kongreye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Assam Başkanı Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, ASDER Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile Arap ülkelerinin temsilcileri katıldı.



“GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE BÜYÜMELERİ YAKALADIK”

Dünya siyasetindeki güncel sorunlarla dikkat çekmek ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen, 1’inci Uluslararası Assam İslam Birliği Kongresi’nde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Dünya birleşerek yönetilirken İslam coğrafyası böl ve yönet taktiği içerisinde acı çekmekte. Son 20-30 yıldır yapılan tüm savaşlara baktığımızda tamamı da İslam coğrafyasında gerçekleşmiştir. Batı ülkeleri, İslam’ı korkunun merkezi haline getirdiler, oysa İslam rahmet dini, barış, merhamet ve kardeşlik dini. Çeşitli şekillerde İslam coğrafyasındaki ülkeleri bölerek parçalayarak yönetmeye çalışan güçler olduğunu biliyoruz. Kendileri her defasında birlikte olmayı dem vururken, terör örgütleri vasıtasıyla ve ekonomik saldırılar vasıtasıyla bu coğrafyaları savunmasız bırakmaya çalışıyorlar. Biz 15 Temmuz’u başarıyla verdik ama arkasından ekonomik saldırılar art arda gelmeye başladı. Allah’a hamdolsun Türkiye bitti dendiği zaman biz çok şükür güçlü bir şekilde büyümeleri yakaladık” sözlerini kaydetti.



REZA ZARRAB DAVASI

Amerika’da görülmekte olan Reza Zarrab davası ile ilgili konuşan Tüfenkci, “Reza Zarrab davasına baktığımızda hukuki nitelikten çok emin olun hepsi siyasidir. Bu dava Türkiye’yi, Türk milletini köşeye sıkıştırma davasıdır. Mesele başka bir şey değildir, onun üzerinden Türkiye’ye ekonomik anlamda şantajlar yapma noktasında oluşturulan kumpas davalarıdır. Tıpkı 17- 25 Aralık’ta, 15 Temmuz FETÖ darbesinden önce yargı emniyet darbesiyle Türkiye’yi köşeye sıkıştıranlar o gün onu başaramayınca bugün farklı yerlerde bunun kumpası içindeler. Bu dava hukukilikten çıkmış siyasi bir mecraya doğru hızla gidiyor ama Türkiye birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece, ne ekonomik anlamda ne de siyasi anlamda onların istediklerini gerçekleştirmeyecektir. Türkiye her zaman yoluna devam edecektir, Türkiye’nin yoluna devam etmesi bu coğrafyalardaki mazlumların da ümididir. Suriye’den gelen kardeşlerimize de biz kucak açtık, onları mahallelerimize yerleştirdik, kamplarda barındırdık bunları yaparken de tamamen Türk kardeşlerimizin gayretleriyle yaptık, hiçbir rant beklemedik’’ diye konuştu.

HABER MERKEZİ