REYHANLI’DA MORAL ZİYARETİ

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, yanında pek çok Sivil Toplum Kuruluşuyla beraber Hatay'ın Reyhanlı ilçesini ziyaret etti. Başta Ordu, Tokat, Sivas, Kastamonu, Trabzon, Rize, Malatya, Gümüşhane ve Çankırı olmak üzere birçok hemşehri derneklerinin destek verdiği ziyarette Başkan Erdem ilk olarak Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile bir araya geldi. Reyhanlı Belediyesi'nde gerçekleştirilen ziyaretin ardından Başkan Erdem ve beraberindekiler Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi'nde bulunan Bayraktepe'ye çıktı. Başkan Erdem, tepeye yakın mesafede bulunan Suriye'nin Cinderes bölgesi hakkında bilgi aldı.

MEHMETÇİĞİN YANINDAYIZ

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdem, Mehmetçiğin yanında olduklarını vurgulayarak, "Öncelikli olarak kahraman ordumuza muzafferiyetler diliyoruz. Cenab-ı Hak onları her türlü tehlikeden koruyarak en kısa zamanda Afrin'deki hedeflerine en kısa sürede ulaşmalarını temenni ediyoruz. Afrin Türkiye Cumhuriyeti Devleti istikbal için önemli. Çünkü orayı dış güçler ikinci Kandil olarak ilan ettiler, konuşlandılar. Bu arada batı cephesinde Hatay'dan sonra Akdeniz var. Güneyi belli zaten ama Kuzey bölgede de Türkiye var. Buradaki tahkimatın temel hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devletiydi. Devletimiz bu oyunu gördü. Şu anda planlı şeklde Afrin'i kuşatarak en kısa zamanda Cumhurbaşkanımızın da ifadesi üzerine en kısa sürede Afrin düşecek. Oradan terör grupları temizlenecek. Bu bölgede yaşayan Suriyeli komşularımız da kendi topraklarına huzur içerisinde dönerek yaşamaya devam edecek" diye konuştu. busabahmalatya.com